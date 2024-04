Oncologia di Portogruaro: un passo avanti nella cura dei pazienti

È nata l’unità di Oncologia all’ospedale di Portogruaro.

PORTOGRUARO – L’Oncologia di Portogruaro ha recentemente compiuto un significativo passo avanti, trasformandosi da un servizio ambulatoriale a una completa unità operativa ospedaliera, con la nomina della dottoressa Concetta Raiti come responsabile.

La novità è stata formalizzata in questi giorni dal direttore generale dell’Ulss 4, Mauro Filippi: “Da anni il personale dell’oncologia di Portogruaro sta svolgendo un lavoro egregio, con personale preparato, con l’impiego dei più recenti protocolli medici, di apparecchiature elettromedicali di ultima generazione, in rete e in collegamento diretto con l’Istituto Oncologico Veneto e con l’unità complessa di oncologia aziendale diretta dal dottor Bonura”. “Se in precedenza l’oncologia di Portogruaro era un servizio che svolgeva attività ambulatoriale e day hospital – continua Filippi – ora è un’unità operativa a tutti gli effetti, con un proprio direttore, ha quindi una maggior autonomia gestionale ed operativa per poter incrementare ulteriormente i volumi di attività mantenendo l’elevato standard del servizio”.

Al timone dell’oncologia di Portogruaro dunque la dottoressa Concetta Raiti. “La responsabilità di gestione di questa unità operativa rappresenta per me una gradita promozione sul campo ed il riconoscimento del lavoro svolto in questi anni – spiega la neo direttrice -. Uno dei miei obiettivi principali è mantenere ed incrementare i “Percorsi Oncologici Multidisciplinari” con il coinvolgimento degli altri professionisti dell’Azienda, lo scopo è implementare la rete ed i collegamenti con i Gruppi Oncologici Multidisciplinari della Rete Oncologica Veneta, con l’Istituto Oncologico Veneto ed il Centro HUB di riferimento di Mestre. Perché questo permette la presa in carico integrata e multidisciplinare del paziente e garantisce una maggior appropriatezza delle cure e personalizzazione dei trattamenti”.

“Altro importante obiettivo – conclude la dottoressa Raiti – è garantire la prossimità delle cure per evitare la migrazione sanitaria intra o extra regionale, rafforzando in tal modo il nostro ruolo di punto di riferimento per i malati oncologici del territorio”.

Attività e recenti novità

I Gruppi Oncologici Multidisciplinari già attivi, come quello per le patologie intestinali aziendale e con lo IOV di Padova; quello della mammella; quello dell’ORL e ginecologico interaziendale; l’oncologia di Portogruaro ha recentemente attivato i Gruppi Oncologici Multidisciplinari (GOM) genito-urinario e toracico-polmonare.

L’efficacia della rete di presa in carico, la dinamicità e la qualità del servizio erogato, hanno portato a un in incremento del 25% delle attività correlate al trattamento oncologico medico, nel periodo gennaio-aprile 2024 rispetto lo stesso del 2023, con un aumento di pazienti anche da fuori regione.