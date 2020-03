È nata l’iniziativa “Fai la spesa con una chiamata o inviando un messaggio”

“Io resto a casa” è il comportamento imposto in questo tempo di Coronavirus. Per rispettare questa necessità è nata una nuova iniziativa nel nostro territorio cittadino. Un nostro lettore ci segnala di aver creato il portale “Fai la spesa con una chiamata o inviando un messaggio” per tutti i cittadini di Venezia, Mestre e Marghera.

In questo portale www.spesaonlinevenezia.it, sono segnalate tutte le attività locali con consegna della merce a domicilio.

Il progetto è completamente gratuito sia per gli utenti che per le aziende.

Questa iniziativa è nata dalla necessità, in questo tempo di quarantena forzata, di acquistare prodotti di prima necessità senza spostarsi da casa.

Aggiunge di aver riscontrato la difficoltà di reperire una lista soddisfacente di attività locali che offrono prodotti, ma anche la consegna a domicilio, e quindi ecco la necessità di creare un sistema veloce per superare questo problema.

L’unico obiettivo è appunto quello di dare la possibilità a tutti i cittadini di Venezia, Mestre e Marghera di trovare la lista delle attività e dei negozi con consegna a domicilio senza alcun costo perché, ripetiamo, l’uso del portale è totalmente gratuito per utenti e per fornitori.

