È mancata Suor Elvira Petrozzi, aveva a cuore le ragazze vittime di droga

MOGLIANO VENETO – Il giorno 3 agosto, all’età di 86 anni, nell’immenso mosaico della carità cristiana, si è oscurato un prezioso frammento che splendeva di grande luce. È venuta a mancare, per volare in cielo, Madre Elvira Petrozzi, la Suora delle “drogate”, fondatrice della Comunità Cenacolo di Saluzzo in Piemonte, la quale, in punta di piedi, qualche anno fa, era approdata anche a Mogliano Veneto, dando vita, in una casa messa a disposizione dalla signora Ines Pavan a Zerman, una Casa Famiglia per ragazze vittime della droga.