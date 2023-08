È di Ponzano Veneto “Il + bello d’Italia per lo sport 2023”

La Città di Alassio (SV) ha incoronato il nuovo più bello d’Italia: Andrea Foriglio, 32 anni, romano, di professione osteopata. Nella cittadina ligure, infatti, il 19 e il 20 agosto si è svolta la finale nazionale del concorso di bellezza maschile per giovani talenti. La giuria, capitanata dalla madrina della manifestazione, Veronica Ursida, opinionista del programma “Non è l’Arena” di Massimo Giletti, era composta anche da giornaliste e scrittrici: tra cui Lorella Ridenti, Maria Paola Guarino, Gloria Giovanetti, Eva Bolognesi.

Mattia Martin

La finale nazionale del concorso di bellezza maschile per giovani talenti, svoltasi in in Piazza Partigiani ,ha però incoronato anche altre bellezze. Una tutta veneta: si tratta di Mattia Martin, 21enne di Ponzano Veneto (TV), che rientra trionfante nella Marca Trevigiana con il titolo de “Il + bello d’Italia per lo sport 2023”. Mattia studia scienze motorie e lavora come personal trainer. Alto 1.82 m, del segno del toro, è un ragazzo molto determinato e sogna di diventare testimonial di brand internazionali.

Mattia cura molto la salute e il benessere e la fascia vinta fa di lui la dimostrazione che quando si vuole ottenere qualcosa, passo dopo passo e con determinazione i risultati arrivano sempre.



Le altre fasce

Ricco anche il resto del podio. Se Foriglio è Il + Bello D’Italia, nel ruolo di Uomo Ideale troviamo Andrea Ferri da Robbio (Pavia). Il Talento + Bello D’Italia Premio Speciale Antonio Fasano è stato vinto da Giacomo Marchesini di Castel Maggiore (Bologna).

Il + Bello D’Italia per il web è stata vinta da Antonino Fardella, da Ronchi dei Legionari (GO).

Il + Bello D’Italia per il Cinema è Andrea Di Bella di Milazzo (ME).

Il + Bello D’Italia per la Tv è Michele Turina di Scalenghe (TO).

Il + Bello D’Italia per la moda è Michele Petrone (SV).

Il + Bello D’Italia per la Generazione Z è Flavio Ruffino, di Trana (TO), mentre Domenico Gerace, da Crotone, vince il titolo di “Il Mister Bello D’Italia”, una categoria importante che premia la bellezza over 30 che tanto piace alle donne e non solo.

I fasciati nazionali alla finale di Alasso (SV)



Il + Bello D’Italia è stato organizzato da Silvio Fasano, che con il fratello Antonio nel 1979 ebbe l’intuizione di creare un alterego a Miss Italia. E con grande successo, visto che negli anni il titolo è stato vinto da vere star del piccolo e grande schermo: da Gabriel Garko (all’epoca Dario Oliviero), da Beppe Convertini, da Paolo Conticini, da Ettore Bassi, da Giorgio Mastrota dimostrando così di essere il concorso maschile più importante d’Italia.