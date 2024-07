E alla fine, arriva l’oro

La seconda giornata delle olimpiadi di Parigi è ricca di sorprese e rimpianti. Ma alla fine arriva l’oro

PARIGI- La seconda giornata dei giochi olimpici di Parigi 2024 parte in maniera insperata con subito due medaglie da chi non ti aspetti. Federico Nilo Maldini argento e Paolo Monna bronzo nella pistola ad aria compressa dai 10 metri.

Due esordienti nella pistola ma con un Maestro che rievoca dolci ricordi olimpici come Roberto Di Donna, oro e bronzo ad Atlanta 1996.

Tutti i tifosi e gli addetti ai lavori, chi scrive in primis, avrebbe puntato tutto oggi su almeno una medaglia d’oro nel fioretto femminile e un podio nel Judo. Qualche speranza nella spada maschile e Martinenghi sicuro medagliato.

Accade che non fai nemmeno a capire di essere sveglia e subito due medaglie, l’Italvolley femminile vince e pregusti già la domenica perfetta, sportivamente parlando. Anche la ginnastica artistica dà soddisfazioni sia a livello maschile che femminile.

Invece è stata un’agonia. Perché, sempre chi scrive, è prima tifosa che cronista. E se c’è uno sport che personalmente fin da piccola ritengo il simbolo stesso delle Olimpiadi è la scherma e soprattutto il fioretto.

E c’è sul tatami quel fenomeno della campionessa mondiale di Odette Giuffrida.

Aggiungi la spada maschile che negli ultimi anni ci ha dato qualche soddisfazione… E il pugilato, e la canoa, il surf, il doppio di tennis con i stra Favoriti Bolelli e Vavassori… Tutto sembra essere in una congiunzione astrale perfetta.

Invece no. Delusioni, frustrazioni, decisioni arbitrali incomprensibili. Ti viene solo da piangere con loro.

A fine serata ti esce un mezzo sorriso per il passaggio in finale nei 100 rana della sempre incredibile Benny Pilato che poi scoppia in lacrime davanti ai microfoni.

Si qualifica anche Ceccon, frenando alla fine. Tocca a Martinenghi. Sai che può farcela, se non altro a medaglia. Ma ormai sei completamente disillusa. Con una giornata così…

E invece… Invece, alla fine arriva questo stra cercato e voluto oro. E finalmente puoi urlare e sfogare.

E oggi si ricomincia.

Photo Credits: Simone Ferraro/Ferdinando Mezzelani/CONI