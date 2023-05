Due schermidori veneti sul podio ai Campionati Italiani U20 di scherma

I risultati degli atleti veneti ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani di scherma a Padova. A Matilde Molinari va l’argento nel fioretto femminile Under 20 ed a Edoardo Manzo il bronzo nella spada.

PADOVA – Nell’ultima giornata di gare ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani ospitati alla Fiera di Padova grazie all’organizzazione dell’Accademia Comini, due atleti veneti sono andati a medaglia.

Nel fioretto femminile Under 20 la padrona di casa Matilde Molinari, atleta della Comini in forza al Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle, ha conquistato l’argento, mentre nella spada Edoardo Manzo di Scherma Treviso M° Ettore Geslao è salito sul terzo gradino del podio.

Matilde Molinari ha iniziato la sua gara con un girone da 3 vittorie e 2 sconfitte che le ha portato in dote la 19a posizione del seeding del tabellone a eliminazione diretta. L’allieva dei Maestri Andrea Borella e Francesca Bortolozzi ha vinto nettamente i primi due assalti a 15 stoccate – 15-2 su Beatrice Fusco del DLF Venezia e 13-4 sulla livornese Giorgia Ruta – guadagnandosi un posto nel tabellone delle 16.

Il match per gli 8 ha visto Matilde contrapposta a Margherita Lorenzi, anche lei padovana delle Fiamme Gialle che da quest’anno si allena a Frascati, reduce dal bronzo a squadre conquistato agli Europei Under 23 di Budapest solo due giorni prima. Match molto equilibrato e vittoria di Matilde Molinari per 15-13.

Negli ottavi è arrivato il successo per 15-12 su Sofia Giordani di Jesi, incontro che ha dato alla padovana la certezza della medaglia; successo bissato in semifinale su Giulia Amore delle Fiamme Oro per 15-10. In finale Matilde Molinari ha dovuto cedere il passo ad Aurora Grandis, atleta del Gruppo Sportivo Carabinieri, per 15-12.

Nella stessa gara Greta Collini del DLF Venezia, vincitrice sabato negli Under 17, ha chiuso al sesto posto, sconfitta dalla pisana Vittoria Pinna nei quarti, nel rematch della finale Cadette.

Nella spada Edoardo Manzo aveva chiuso il girone con 4 vittorie e 2 sconfitte. Anche lui, come Matilde Molinari, è partito dalla 19a posizione del seeding dell’eliminazione diretta. L’esordio, nel tabellone dei 64, è stato particolarmente combattuto con Mattia Birri di Ariccia, sconfitto per 15-13.

Nei 32 è arrivato il successo su Alberto Perello di Torino per 15-11. L’assalto degli ottavi ha messo Edoardo Manzo di fronte a un compagno di sala, Paolo Santoro (numero 3 del seeding dell’eliminazione diretta), superato con un netto 15-5 in un match che si è tirato centinaia di volte in sala e moltissime volte anche in gara, essendo i due coetanei. Nei quarti il trevigiano ha superato 15-10 il Campione Italiano Cadetti Cristiano Sena delle Fiamme Oro, prima di cedere per 15-11, non senza lottare, al torinese delle Fiamme Oro, Simone Mencarelli, vincitore poi del titolo in finale su William Sica di Ariccia.



Si è conclusa così la kermesse di gare a Padova, quattro giorni in cui sono stati assegnati 12 titoli italiani tra Cadetti e Giovani. Un lungo weekend di grandi emozioni con quasi 850 atleti in pedana che hanno animato la “Fiera di Padova”, concluso tra gli apprezzamenti da parte del Presidente federale Paolo Azzi per il Comitato Organizzatore guidato da Alberto Panazzolo, massimo dirigente dell’Accademia Comini che ha organizzato questi Campionati Italiani Cadetti e Giovani. Prossima tappa le gare squadre di serie A2, B e C a Piacenza, prima del clou rappresentato dagli Assoluti individuali e a squadre di La Spezia.