Due nuove bellezze venete volano a “Miss Italia”

Le vincitrici delle due selezioni volano alle finali regionali in Veneto di “Miss Italia”

In una gremita Piazza Martiri di Cefalonia, a Solesino (PD), Erika Di Liberto, 22enne di Spresiano (TV), studentessa di Farmacia, si è aggiudicata il titolo di “Miss Solesino”, valido per l’ottantacinquesima edizione di “Miss Italia”.

Insieme a Erika, alla tappa di sabato 13 luglio, sono state premiate: Carlotta Callegaro, 21enne di Monselice (PD) studentessa di Estetica, classificatasi seconda con il titolo di “Miss Rocchetta Bellezza”. Terza classificata è Giulia Verdolin, 23 anni di San Giovanni Lupatoto (VR), di professione agente immobiliare, eletta “Miss Framesi”. Quarta classificata è Aurora Di Franco, 20 anni, di Spinea (VE), studentessa universitaria di Comunicazione e Marketing. Al quinto posto è arrivata Rachele Rapini, diciottenne di Monselice (PD), diplomata al liceo delle scienze umane. Sesta classificata Rossella May, vicentina di 27 anni, consulente aziendale.

Tutte queste ragazze passano di diritto alle finali di “Miss Italia” in Regione e alla finale di “Miss Veneto” (in programma a Solesino, sabato 24 agosto), dove incontreranno le altre vincitrici di tappa: Asia Gastaldello, 19enni anni di Tezze Sul Brenta (VI); Martina Buttaci 22enni anni di Noventa Vicentina (VI); Dora Battistello 19enne di Castelfranco Veneto (TV) e Greta Bison 22enne di Camisano Vicentino (VI).



Bellezza ad alta quota

Domenica 14 luglio la sfilata delle Miss concorrenti è avvenuta a 2.260 mt di altezza, al Rifugio Laresei a Falcade (BL). Qui il primo titolo in palio “Miss Rifugio Laresei Estate” se lo è aggiudicato la 19enne Laura Libbi di Camponogara (VE), iscritta alla facoltà di Psicologia, che lavora come modella per pagarsi gli studi. Laura sogna di diventare psicologa per trovare, un giorno, le parole adatte a infondere sostegno alle persone che ne hanno bisogno.

Secondo posto, con la fascia di “Miss Rocchetta Bellezza Veneto”, per Perla Brusadin, 27 anni di Mestre (VE), già mamma di tre bambini, che gestisce un’attività balneare. Terza classificata con il titolo di “Miss Framesi” è Viola Alberti, 18 anni di Cortina (BL), studentessa al liceo artistico. Al quarto posto Giulia Gambelli, 25enne di Selvazzano Dentro (PD), impiegata amministrativa e fotomodella Quinta classificata Martina Ferrara, vent’anni di Taibon Agordino (BL), è studentessa universitaria di Scienze Motorie e insegnante in una scuola elementare. Sesta classificata Anna Perin, diciannove anni di Bassano del Grappa (VI), studentessa in Scienze farmaceutiche e commessa.

L’appuntamento è, anche per loro, alla finale di “Miss Veneto” in programma a Solesino, sabato 24 agosto.