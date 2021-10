Due giornate, in piazza Ferretto a Mestre, dedicate alla Protezione civile

Ben 17.680 ore di servizio, con 3.262 presenze di volontari nel 2020, e addirittura oltre 27.000 ore, con 3.891 presenze in questi primi 9 mesi del 2021. E’ stato davvero un periodo molto intenso, dal febbraio dello scorso anno, quando è scattata l’emergenza Covid, per i 200 volontari della Protezione civile del Comune di Venezia, impegnati in innumerevoli servizi: dal trasporto e consegna di mascherine e medicinali, all’apertura dei mercati all’aperto, dalle attività di logistica, al funzionamento dei Centri vaccinali, tra cui quello dell’Expo, il più grande del Veneto. In questo anche supportati meravigliosamente dai 24 gruppi e associazioni appartenenti non solo al nostro Comune, che hanno garantito ulteriori 15.000 ore di attività, con 2.432 volontari impegnati, senza contare il servizio svolto da Croce Rossa e Croce Verde nell’altro punto vaccinale di Piazzale Roma.

Ai volontari e ai loro gruppi sarà dedicato domani pomeriggio, alle ore 17, in piazza Ferretto a Mestre, nel corso del week-end interamente dedicato alla Protezione civile, un momento di ringraziamento.

Due giornate in piazza molto intense, che concluderanno idealmente la “Settimana della Protezione civile”.

Oggi, dalle ore 10 alle 18, è in programma la manifestazione “si AMO la Protezione civile”, che vuole essere un’occasione per diffondere la cultura di protezione civile, con l’illustrazione alla cittadinanza delle diverse attività in cui sono specializzati i volontari e le loro organizzazioni di appartenenza, attraverso anche l’allestimento di punti informativi e momenti dimostrativi dei mezzi utilizzati nei diversi scenari d’intervento.

Domenica si svolge invece, sempre in piazza Ferretto, tra le ore 10 e le 18, “Io non rischio”, la tradizionale manifestazione, giunta alla sua undicesima edizione, collegata alla campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile. I volontari, affiancati da tecnici esperti, incontreranno i cittadini per spiegare quali comportamenti virtuosi adottare nel caso di eventi naturali calamitosi.

“Ci auguriamo di vedere – sottolinea in una nota il vicesindaco e assessore comunale alla Protezione civile, Andrea Tomaello – una grande partecipazione da parte della cittadinanza: sia per conoscere più da vicino le attività svolte dai volontari, che per ringraziarli di quando hanno fatto, e stanno facendo, per la nostra comunità.”