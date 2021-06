Due automobilisti sanzionati per tasso alcolemico elevato. Uno a Roncade

I Carabinieri della Compagnia di Treviso hanno intensificato in questi giorni i controlli di prevenzione generale su strada negli orari serali e notturni. Due gli automobilisti trevigiani sanzionati dai militari dell’Arma per guida sotto l’influenza di alcool: il primo è un 52enne controllato nella serata del 20 giugno scorso in Roncade, sulla SP64, trovato con tasso alcolemico pari a 1,81 gr./lt., il secondo, un 43enne, nella nottata appena trascorsa, con tasso alcolemico pari a 1,24 gr./lt. alla guida di autovettura in Spresiano via Padana Industriale. Per entrambi è scattata la denuncia all’A.G. e la comunicazione alla locale Prefettura.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti