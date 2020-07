Due atleti dello Stile libero Preganziol al primo posto nelle finali regionali di nuoto “Virtual Experience”

La Virtual Experience di nuoto era alla prima esperienze in Italia e si è conclusa ieri con la finale andata in onda su YouTube e sul sito della FIN Veneto. Le società venete partecipanti sono state 23 facendo gareggiare singolarmente i loro atleti nella propria piscina, nei 50 e nelle quattro specialità, farfalla, dorso, rana, stile libero, maschile e femminile, registrandone il video, per poi inviare la registrazione alla FIN regionale. Al termine, raccolti i filmati, il videomaker ha fatto il resto mandando in onda le finali .

• 50 farfalla femminile Camilla Cuzzuol (Hydros Vazzola ) 28’ 29”

• maschile Christian Ferraro (Zeus Lab Montebelluna Nuoto) 23’ 99”,

• 50 dorso femminile Alice Groppo (Zeus Lab Montebelluna Nuoto) 29’56”, maschile Alessandro Calcagni (Team Veneto/Centro Nuoto Cittadella) 25’65”, 50 rana femminile Laura Mazzotta (Hydros Oderzo) 33’70”, maschile Francesco Visentini (Team veneto/Stile libero Preganziol) 28’56”, 50 stile libero femminile Agata Ambler (Team Veneto/ Stile libero Preganziol), 26’19”, maschile Stefano Nicetto (Team Veneto/Centro Nuoto Cittadella) 23’ 01”.

