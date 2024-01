Due Amici, due disabilità, un obiettivo: dalla traversata islandese fino al Senato

“L’evento straordinario ‘Due Amici, Due Disabilità, Un Obiettivo: I Racconti dell’Iceland Traverse’, in programma il 25 gennaio 2024 alle 15 presso il Senato italiano, sarà un’occasione unica per ascoltare le storie di Daniele Matterazzo e Simone Salvagnin. Entrambi atleti con disabilità fisica e visiva, hanno attraversato l’Islanda in completa autonomia.

ROMA. Il 25 gennaio 2024, alle ore 15, il Senato italiano sarà il palcoscenico di un evento straordinario intitolato “Due amici, due disabilità, un obiettivo, un sogno comune – I racconti dell’Iceland Traverse”. L’iniziativa è promossa dai senatori Giusy Versace e Antonio Guidi, insieme a tutti i membri dell’intergruppo parlamentare sulle disabilità.

La sala “Caduti di Nassirya” di Palazzo Madama ospiterà un’occasione unica per ascoltare i racconti di amicizia, coraggio e impegno sociale di Daniele Matterazzo e Simone Salvagnin. Entrambi atleti con disabilità fisica e visiva, hanno compiuto l’impresa straordinaria di attraversare l’Islanda in completa autonomia, raccogliendo donazioni per l’associazione no-profit Emozionabile E.T.S. di Perugia.

Durante l’evento, Daniele e Simone condivideranno il loro straordinario viaggio, offrendo spunti di riflessione sulla forza interiore che può emergere dalla condizione di disabilità. La Presidente dell’associazione Emozionabile E.T.S, Lucia Vissani, illustrerà le attività della loro organizzazione no-profit, che mira a rendere accessibili esperienze emozionanti alle persone con disabilità, superando barriere culturali e di svantaggio sociale.

I senatori Guidi e Versace affermano che questa iniziativa sottolinea l’importanza di mettere le persone al centro, preparando il terreno per le discussioni del G7. “Ogni persona con disabilità può essere artefice ogni giorno di piccole, grandi rivoluzioni che passano dalla riappropriazione del proprio corpo e delle proprie emozioni attraverso l’esperienza”, concludono.

L’intero convegno sarà trasmesso in diretta streaming su webtv.senato.it e sul canale YouTube del Senato Italiano SenatoItaliano. Un’opportunità per il pubblico di partecipare virtualmente a questa straordinaria testimonianza di determinazione e realizzazione.

Il Viaggio Straordinario

Daniele Matterazzo, 32 anni di Legnaro (Padova), ha vissuto una vita plasmata da un grave incidente, un amore finito, e un film che ha cambiato la sua prospettiva. Dopo un incidente motoristico all’età di quindici anni, con traumi vitali e semi-amputazione del braccio sinistro, Daniele ha affrontato sfide legate alla sua “diversità”, vivendo anni di paure e insicurezze. Tuttavia, nel 2020, un incontro con il film “Il Cammino verso Santiago” ha scatenato una chiamata per il cambiamento.

Il desiderio di riscatto e di superare le paure ha spinto Daniele a intraprendere il cammino di Santiago nel luglio 2020. Dopo 23 giorni e 1000 chilometri, raggiunge la cattedrale di Santiago e Finisterre, sperimentando una trasformazione interiore. L’autostima ritrovata lo ha spinto a condividere la sua esperienza, ispirando non solo se stesso ma anche gli altri.

Il cammino è diventato una terapia attiva che ha cambiato la vita di Daniele.

La storia di Daniele e Simone sono un inno alla resilienza, dimostrando come il cammino fisico possa diventare una metafora potente per il percorso interiore di rinascita. La loro esperienza non solo li ha trasformati ma potrebbe diventare un faro di speranza per coloro che affrontano sfide simili.