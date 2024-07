Droni: una nuova era per il trasporto medicale tra isole

Nuova rotta di droni per il trasporto medicale nelle Isole Eolie

L’emergenza vulcanica che ha colpito Stromboli ha sollevato la necessità di migliorare le connessioni tra le isole minori e il territorio italiano. In risposta a questa sfida, l’autorizzazione dell’ENAC per una rotta di droni per il trasporto medicale si rivela un passo fondamentale per l’Italia e getta le basi per future operazioni tra isole.



Un rigoroso processo di valutazione e sicurezza

Dopo un’attenta valutazione dei rischi e delle sfide tecniche coinvolte, l’ENAC ha concesso il via libera a EuroUSC Italia e ABzero. Questo risultato è stato possibile grazie al ruolo di guida svolto da EuroUSC Italia nell’analisi dell’operazione lungo la specifica rotta di 37 km. Grazie alla loro vasta esperienza nel settore dell’aviazione, EuroUSC Italia ha garantito il pieno rispetto delle normative di sicurezza, facilitando l’approvazione dell’autorizzazione operativa.



Tempestività e sicurezza per la Salute Pubblica

Il trasporto rapido di farmaci, emocomponenti e organi riveste un ruolo cruciale per la salute pubblica e la qualità della vita nelle Isole Eolie. La consegna tempestiva di medicinali essenziali può fare la differenza per i pazienti in condizioni critiche, mentre la disponibilità immediata di sangue e la capacità di trasportare organi per i trapianti sono elementi vitali per garantire un’assistenza sanitaria adeguata. L’utilizzo dei droni consentirà di ridurre i tempi di consegna e di migliorare la continuità territoriale con il presidio ospedaliero di Patti.



ABzero: tecnologia all’avanguardia per il trasporto medico

ABzero, l’operatore responsabile del trasporto, utilizzerà la Smart Capsule, un contenitore medicale intelligente dotato di sensori speciali per mantenere stabili la temperatura, il pH, l’umidità e l’emolisi del sangue. Grazie a un’applicazione dedicata, i voli saranno completamente autonomi (BVLOS – Beyond Visual Line Of Sight), garantendo la massima sicurezza e seguendo traiettorie preautorizzate.



Verso una rivoluzione nel settore sanitario

Con questo nuovo traguardo, l’utilizzo dei droni per il trasporto medico si conferma come un’innovazione rivoluzionaria nel settore sanitario. Oltre a servire le isole minori, questa tecnologia apre le porte a un utilizzo più ampio e sicuro dei droni, migliorando la qualità del servizio sanitario offerto e affrontando le sfide logistiche in scenari geografici complessi.

Nell’autunno, ABzero condurrà i primi test di volo verso Vulcano e Lipari, mettendo alla prova questa nuova connessione indispensabile tra le Isole Eolie e l’Ospedale di Patti. Questo passo avanti rappresenta una svolta significativa per l’assistenza sanitaria nelle isole e getta le basi per un futuro in cui i droni saranno parte integrante del trasporto medico su lunghe distanze.