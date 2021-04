Droga e prostituzione: ieri ripetuti interventi della Polizia Locale

Particolarmente intenso, ieri a Mestre, il lavoro di pattugliamento del territorio della Polizia locale, per contrastare, in particolare, l’attività di spaccio di droga e l’esercizio della prostituzione.

In quest’ultimo ambito sono stati elevati, a Marghera, due provvedimenti di Daspo (ordini di allontanamento) ad altrettanti cittadini del Bangladesh, sorpresi (uno verso le 17 in via Ghega e l’altro verso le 19.30 in via Fratelli Bandiera) con due lucciole: oltre al verbale amministrativo al primo è stata pure contestata la violazione relativa alla normativa Covid, essendo residente a Fiesso.

In serata, invece, verso le 22, una pattuglia in servizio nel rione Piave in abiti borghesi, ha sorpreso, nei pressi di via Premuda, un trentaseienne tunisino mentre stava cedendo una dose di cocaina ad un quarantenne moldavo, residente a Mestre, in cambio di una banconota da 50 euro. Per il pusher, che aveva un solo precedente specifico, è scattato il deferimento in stato di libertà per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti (in quanto gli è stata trovata addosso un’altra dose di droga). Gli è stata inoltre contesta la violazione del RPSU e, contestualmente, gli è stato impartito l’ordine di allontanamento (Daspo).

