Dove vanno a finire i prodotti dei resi?

Quando effettuiamo un acquisto online, abbiamo il diritto di restituire la merce entro 14 giorni senza la necessità di fornire spiegazioni. Questa tutela è fondamentale per noi consumatori, ma porta anche con sé conseguenze significative dal punto di vista ambientale ed economico. Ogni anno, un vasto numero di prodotti viene restituito ai venditori, ma non tutti sono destinati a essere rimessi in vendita o a essere sottoposti a riciclo. Alcuni di questi articoli finiscono invece in discarica o subiscono la distruzione, generando impatti negativi sul nostro pianeta e sulle risorse a disposizione.

Quali sono i prodotti maggiormente restituiti?

I prodotti più frequentemente soggetti a restituzione, sia in Italia che nel resto del mondo, sono quelli appartenenti al settore della moda, quali abbigliamento, calzature e accessori. Questo fenomeno è influenzato da vari fattori, tra cui la misura, il colore, il materiale e le preferenze personali. Altri articoli che risultano comunemente restituiti comprendono dispositivi elettronici come smartphone, tablet, computer ed elettrodomestici. In questo caso, le ragioni delle restituzioni possono variare, spaziando da difetti o danni a non conformità o semplice cambiamento di opinione.

Come funziona il reso?

Il processo di reso rappresenta la procedura mediante la quale un cliente ha la possibilità di restituire un prodotto acquistato al fine di ottenere il rimborso dell’importo speso. Le istruzioni per effettuare il reso variano in base al venditore e al tipo di prodotto, ma in generale, è necessario:

Comunicare al venditore l’intenzione di restituire il prodotto attraverso email, telefono o modulo online.

Confezionare accuratamente il pacco, includendo il documento di acquisto e il modulo di reso.

Spedire il pacco al venditore entro il periodo di tempo specificato, utilizzando il corriere indicato o a scelta del cliente.

Attendere il rimborso, che avverrà entro 14 giorni dalla ricezione del pacco da parte del venditore, utilizzando lo stesso metodo di pagamento originariamente impiegato per l’acquisto.

A cosa comportano i resi?

I resi rappresentano una sfida in termini di costi e rischi sia per i consumatori che per i rivenditori. Dal punto di vista del cliente, i costi possono includere spese di spedizione che talvolta non sono rimborsate dal venditore, oltre al rischio di smarrimento del pacco o di non ricevere il rimborso. Per i venditori, i costi derivano dalla gestione dei resi, che comprende la verifica della merce, il rimborso al cliente, la riassortitura o lo smaltimento del prodotto. Inoltre, una gestione inefficiente e non trasparente dei resi può danneggiare la reputazione e la fiducia del venditore.

Tuttavia, il problema più serio legato ai resi è di natura ambientale. Le restituzioni generano un significativo impatto ambientale, contribuendo alle emissioni di CO2 attraverso le spedizioni e alla produzione di rifiuti, specialmente quando i prodotti non vengono riutilizzati o riciclati.

La necessità di affrontare questa problematica in modo sostenibile e responsabile è sempre più evidente, poiché le conseguenze ambientali dei resi richiedono un approccio olistico e consapevole.