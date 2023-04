Doppio oro per l’Italia ai Mondiali per trapiantati

Due ori per gli atleti italiani in poche ore ai World Transplant Games 2023 di Perth: alla vittoria della Nazionale di Volley si è aggiunta quella del vicentino Mirko Bettega nel ciclismo.

PERTH- Suona l’inno di Mameli ai Campionati Mondiali per trapiantati e dializzati che si stanno svolgendo in questi giorni a Perth in Australia. Prima la straordinaria vittoria della Nazionale Italiana di Volley, seguita poi da Mirko Bettega diventato Campione del Mondo di ciclismo.

Tra i protagonisti di questi World Transplant Games 2023, c’è anche l’atleta trevigiano Marco Mestriner, ma è tutta la squadra Azzurra ad essere legata con la Marca trevigiana da un sottile filo rosso che comincia nel 2022 con la preparazione a Possagno, e terminata con la Coppa del Mondo sollevata poche ore fa, dopo aver dominato l’intero torneo e la finale per la Medaglia d’Oro contro la Gran Bretagna.

Un percorso impressionante e netto sin dal girone di qualificazione quello della nostra Nazionale:

Italia v Gran Bretagna 24-4; 25-5

Italia v Australia A 25-12; 25-8

Italia v Australia B 25-8; 25-6

Italia v USA 25-5; 25-7

Nella Finale gli azzurri hanno incontrato nuovamente la Gran Bretagna, regolata con un perentorio 25-15 e 25-9 che vale il trionfo senza lasciare agli avversari incontrati nemmeno la soddisfazione di un singolo set strappato agli Azzurri.

“Che dire… Sono doppiamente orgoglioso per questo fantastico risultato“, commenta Davide Giorgi, Delegato per Treviso del Comitato Italiano Paralimpico. “Lo sono come rappresentante CIP di questo territorio che tanto continua a dare allo sport italiano, e lo sono come amico e grande estimatore di Marco Mestriner, un atleta e una persona che ispira chiunque abbia la fortuna di conoscerlo“.

“I numeri parlano chiaro, un successo che racconta di una superiorità assoluta, e che conferma la dimensione di un movimento, quello dello sport per atleti trapiantati o dializzati, che pur essendo già al top può dare ancora molto, considerati i dati nazionali in costante crescita sulle persone in questa condizione“, prosegue Giorgi. “Il Presidente Pancalli, e con lui tutta la filiera del CIP, pone da tempo la massima attenzione a questa realtà, e di sicuro questo titolo potrà fare da stimolo ad una diffusione sempre più ampia della pratica sportiva come leva inclusiva e come veicolo di una reale cultura della prevenzione legata agli stili di vita sani“.

Marca Trevigiana che con questo Mondiale d’Oro c’entra molto, conclude il Delegato CIP per Treviso: “Beh, il primo raduno in preparazione a questo Mondiale si è svolto a Possagno, in occasione dell’edizione 2022 di 6 Insuperabile, il progetto multi-sportivo e artistico-culturale recentemente presentato al Governatore Zaia in un doppio appuntamento. Visto che abbiamo portato così bene al Volley, l’iniziativa di invitare anche altre discipline prende un’accelerata notevole, ci sono molti trofei internazionali che il nostro territorio e la struttura CIP coinvolta nel progetto 6 Insuperabile possono contribuire a centrare, le porte della Marca sportiva sono aperte per tutti”.

Il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia si complimenta così con gli azzurri della pallavolo:

“Solo qualche giorno fa, facendo gli auguri agli atleti veneti impegnati ai World Transaplant Games di Perth mi ero augurato che tornassero con tante medaglie, in questo caso anche come simbolo di una vita ritrovata, essendo essi dei trapiantati. Eccone già una, la più bella, d’oro, della nazionale di pallavolo con i nostri Alessandro Pege, trapiantato di rene di Mestrino (Padova), e Marco Mestriner, trapiantato di rene di Treviso, in squadra. Nel complimentarmi con loro, mi inchino alla straordinaria forza d’animo, fisica e di carattere che porta un trapiantato a cimentarsi in una disciplina sportiva agonistica”.

“Il loro trionfo dimostra come un organo donato sia di fatto una vita salvata e rinata, donata a una persona che può riprendere il suo cammino con modalità a volte straordinarie. Lo dimostrano Pege e Mestriner con l’oro nel volley ma anche Daniele Dorizzi – trapiantato di rene – di Lazise (VR), Riccardo Canola – trapiantato di cuore – di Baone (PD), Mirko Bettega – trapiantato di rene – di Montorso Vicentino (VI), che fanno parte della compagine veneta impegnata in Australia”.

Ed è proprio il campione d’Italia Mirko Bettega, poche ore più tardi, a laurearsi campione del mondo di ciclismo nella 10 chilometri a cronometro.

Il Presidente della Regione Veneto Zaia ha quindi dichiarato:

“Dopo il trionfo dei nostri Alessandro Pege e Marco Mestriner è già arrivato il terzo oro veneto ai campionati mondiali per atleti trapiantati in corso a Perth. Grazie e complimenti, stavolta, a Mirko Bettega – trapiantato di rene – di Montorso Vicentino (VI), neo campione del mondo di ciclismo, andato a Perth con sulle spalle la maglia di campione italiano a cronometro.

Mirko Bettega ha compiuto una grande impresa, in una delle discipline più impegnative per una persona che ha subito un trapianto. È il simbolo della rinascita che una donazione e un trapianto possono rendere realtà”