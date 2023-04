Doppio appuntamento al Soldan con i campionati regionali staffette e lo Junior Meeting

Due giornate di grande atletica con la regia di Atletica Silca Conegliano. Domenica 23 le gare “a squadre”, martedì 25 la gara dei giovani per i giovani.

CONEGLIANO – Due appuntamenti ravvicinati con l’atletica per Atletica Silca Conegliano. La società guidata dal presidente Francesco Piccin sarà infatti impegnata nell’organizzazione, domenica 23 aprile dei campionati regionali staffette e martedì 25 aprile dello Junior Meeting. La primavera della pista dello stadio Soldan, dopo il prologo invernale di febbraio con la fase regionale del campionato italiano di lanci lunghi invernale, inizia dunque alla grande.



Domenica 23 aprile allo stadio Soldan si sfideranno, per i titoli regionali veneti, le staffette delle categorie Ragazzi (4×100 e 3×800), Cadetti (4×100 e 3×1000), Allievi (4×100 e 100-200-300-400), Assoluti (4×100, 4×200, 4×400, 4×800) e Master (4×100 – 4×400). La prima gara è in programma alle 10.00 (la 4×400 master femminile e maschile), l’ultima alle ore 18.00 (la 4×200 assoluta maschile). Una rassegna da sempre molto partecipata, nella quale si vince solo in squadra. Un evento per cementare lo spirito di squadra e fare gruppo. Attese in gare centinaia di staffette con componenti di tutte le età, dai 12 anni in su.



Martedì 25 aprile torna invece il tradizione Junior Meeting, la gara organizzata dal gruppo Giovani di Atletica Silca Conegliano e coordinata quest’anno dal giavellottista diciannovenne Lorenzo Damian. La 22esima edizione sarà aperta, alle ore 15.00 dal Giocoatletica, riservato agli Esordienti (under 12). A seguire le gare per le categorie Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores e Assoluti. L’ultima gara, i 1500 maschili, è in scaletta alle ore 18.45. La manifestazione sarà valida come campionato regionale Us Acli per le categorie giovanili.



“Siamo pronti per questo lungo “weekend” di gare – commenta il presidente di Atletica Silca Conegliano, Francesco Piccin – quest’anno due giorni prima dello Junior Meeting, organizzeremo il campionato regionale staffette, un grande evento veneto che vedrà in campo dai giovani agli adulti e ai master per centinaia e centinaia di atleti. Un appuntamento importante nel quale le medaglie che saranno assegnate saranno tutte di squadra. E’ bello poter avere una manifestazione ad hoc, dedicato allo spirito di squadra, per uno sport, come l’atletica, prevalentemente individuale. Martedì 25 aprile spazio invece ad un meeting al quale teniamo molto perché veicola messaggi importanti, come quello di mettersi a disposizione per gli altri. E farlo capire proprio ai nostri giovani, che sono gli adulti di domani, crediamo sia fondamentale per farli crescere bene”.

Accanto all’Atletica Silca Conegliano, ci sono il Comune di Conegliano (patrocinio), il Comitato Regionale Fidal Veneto, l’Us Acli e i partner Silca SpA, Banca Prealpi SanBiagio, De Coppi Lavorazioni Meccaniche, Piccoli Gino Srl, Bottega, Reale Mutua, Chisini, San Benedetto, Arti Grafiche Conegliano e Studiogenius. All’evento collaborano Silca Ultralite Vittorio Veneto e sezione coneglianese della Croce Rossa.