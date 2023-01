Dopo 60 anni i Guarisa lasciano la gestione del Q8 di Pederobba. Oggi l’ultimo giorno e il saluto del Sindaco

PEDEROBBA – Dopo 60 anni di attività, il distributore Q8 sulla Feltrina gestito dai Guarisa sarà affidato ad un altro gestore. Oggi, 24 gennaio, è l’ultimo giorno di lavoro per Roberto Guarisa, 62 anni, dal 1975 presente al distributore che si affaccia sulla Feltrina, attività ereditata dal padre Bruno, di 85, che l’aveva avviata nel 1963.

All’epoca una felice intuizione lo aveva portato ad abbinarvi il servizio taxi e di lavaggio auto, rendendo un servizio ancora più completo alla collettività.

Una vecchia foto del distributore

Roberto Gaurisa da piccolo

Bruno Guarisa al distributore

Punto di riferimento per la comunità pederobbese, il padre Bruno e il figlio Roberto sono molto conosciuti e stimati nel comune trevigiano, anche per aspetti non necessariamente legati alla loro attività lavorativa. Sono persone disponibili e oneste, dall’animo amichevole. “Roberto è una persona a dir poco bravissima, disponibile, educata sincera. Lo ritengo un amico, un fratello, che ti aiuta e ti consiglia, e se c’è qualche problemino ci sediamo e ne parliamo”, lo ricorda un ex dipendente.

E nel pensiero di Alice, figlia di Roberto, “il distributore è sempre stata casa, mi piaceva stare dietro al bancone con il papà e il nonno ad accogliere i clienti e ad aiutarli come potevo. Sono sempre rimasta affascinata di come i clienti abituali siano diventati amici, con un sorriso accogliente per tutti, e battute e risate all’ordine del giorno. Quando il lavoro è anche la tua passione, è difficile lasciarlo andare. Per il papà e il nonno è proprio così, amano il loro lavoro e oggi sono sicura che entrambi lasceranno un pezzo di cuore lì.”

Nella giornata di oggi, anche il Sindaco di Pederobba Marco Turato è giunto al distributore per un saluto e un augurio ai Guarisa, gestori storici che hanno reso un importantissimo servizio alla comunità.