Donne in Uzbekistan: tra tecnologia e speranza

L’Uzbekistan è un paese a maggioranza musulmana, dove il cammino verso l’inclusione, la giustizia e la sicurezza per le donne è lungo e tortuoso. Tuttavia, negli ultimi anni sono emersi alcuni segnali importanti di cambiamento e di progresso, soprattutto nel mondo del lavoro e della tecnologia.



La nuova legge contro la violenza domestica

Uno dei passi più significativi è stata l’approvazione nel 2019 di una nuova legge che criminalizza la violenza domestica, un fenomeno diffuso e spesso ignorato dalle autorità. La legge prevede misure di protezione per le vittime, sanzioni per gli aggressori e programmi di prevenzione e sensibilizzazione. Si tratta di una conquista storica per le donne uzbeke, che hanno lottato per anni per ottenere questo riconoscimento dei loro diritti umani.



L’empowerment femminile nel settore dell’IT

Un altro ambito in cui le donne uzbeke stanno cercando di affermarsi è quello dell’informatica e della comunicazione, un settore a prevalenza maschile ma in rapida crescita. Nel 2023, nell’ambito della ICT Week, la settimana delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, si è tenuta a Tashkent, la capitale, una conferenza dal titolo “Empowering women in IT: leading the digital revolution” (Potenziare le donne nell’IT: guidare la rivoluzione digitale). L’evento ha visto la partecipazione di oltre duecento donne provenienti da varie città dell’Asia centrale, che hanno condiviso le loro esperienze, i loro sogni e le loro sfide nel campo dell’IT. Tra le relatrici, c’erano imprenditrici, attiviste e rappresentanti di organizzazioni no-profit, che hanno illustrato i loro progetti e le loro iniziative per promuovere l’uguaglianza di genere e la rete di donne progressiste nel settore tecnologico.



La situazione delle donne nelle città e nelle campagne

Nonostante questi segnali positivi, la situazione delle donne in Uzbekistan varia molto a seconda delle zone e delle tradizioni. Nelle città, le donne sono più emancipate, guidano l’auto, studiano all’università e svolgono qualsiasi tipo di lavoro. Tashkent, in particolare, è la zona più cosmopolita e occidentale, dove ci sono più russe e europee. Nelle campagne, invece, le donne sono più sottomesse e dipendenti dai mariti, e devono seguire rigide norme culturali che limitano la loro libertà. Anche l’abbigliamento riflette queste differenze: nelle città, le donne non devono coprirsi la testa, tranne che per entrare nelle moschee, mentre nelle zone più conservatrici e islamiche, come Samarcanda e Bukhara, le donne indossano spesso l’hijab o il chador, foulard che coprono i capelli e il collo.



Le sfide future per le donne uzbeke

Le donne uzbeke hanno ancora molta strada da fare per raggiungere una vera parità di diritti e opportunità con gli uomini. Il paese è ancora caratterizzato da un sistema politico repressivo, che controlla la libertà di opinione e di religione, e da violazioni dei diritti umani, come le sterilizzazioni forzate. Inoltre, le donne devono affrontare gli stereotipi di genere e le discriminazioni che ostacolano il loro accesso all’istruzione, alla salute, al lavoro e alla partecipazione politica. Tuttavia, le donne uzbeke non si arrendono e continuano a lottare per il loro empowerment, con il sostegno di organizzazioni nazionali e internazionali, e con l’esempio di altre donne che hanno raggiunto il successo e il riconoscimento nel loro campo. Come ha detto una delle partecipanti alla conferenza di Tashkent:

“Il mio sogno è aiutare le donne a emanciparsi, soprattutto chi è vittima di violenza. Lo faccio per mia mamma e mia sorella” .

Crediti fotografici: www.superviaggi.com