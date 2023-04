Donne imprenditrici: il primo circuito nazionale dedicato alle Eccellenze Made in Italy

Nasce il primo network dove la donna diventa protagonista di un mondo che cambia.

La Startup innovativa Donne Imprenditrici SRL creata nel luglio 2023 dall’esperienza regionale del Gruppo Imprenditrici Venete, community nata su Facebook nel periodo di emergenza sanitaria causata dal Covid19, ha lo scopo di offrire sostegno nell’ambito del mantenimento della competitività e dello sviluppo aziendale dell’imprenditoria femminile, ora a livello nazionale.

La Community veneta dalla quale tutto è nato, conta più di 6.000 imprenditrici, molto attive nel fare squadra, in particolare su Facebook, LinkedIn e Instagram.

L’obiettivo principale della Startup è quello di costruire un circuito nazionale di eccellenze di imprenditrici, un’idea innovativa di impresa che possa offrire un reale aiuto alle imprenditrici stesse, offrendo opportunità di business, di rete, di crescita professionale e personale in cui la donna diventi protagonista e nella quale si possano creare momenti di connessione tra domanda e offerta.

Dare valore alla figura della Donna è fondamentale in un contesto economico e sociale in cui è necessario creare nuovi scenari per definire al meglio il suo ruolo e per sensibilizzare capillarmente l’empowerment femminile. Perché le imprenditrici, in primis, sono donne e la sfida più grande per loro è spesso quella di conciliare il lavoro e la famiglia.

Il Circuito punta a valorizzare le tradizioni del territorio, la qualità dei prodotti di eccellenza riconosciuta a livello mondiale e la conduzione etica delle imprese, unendo le aziende Made in Italy più virtuose in un unico gruppo.

La piattaforma sarà online dal 17 Aprile 2023 e permetterà alle donne con imprese d’eccellenza di beneficiare di un circuito unico nel suo genere, certificando i propri prodotti e servizi attraverso innovativi sistemi basati sulle più recenti tecnologie digitali. Ci sarà spazio anche per altre aziende, che potranno entrare a far parte del circuito diventandone partner.

Per questi motivi sarà molto di più di un circuito, potremmo definirlo un vero e proprio Metaverso femminile delle eccellenze!

Dicono che sognare non costi nulla, perciò la nuova Startup Donne Imprenditrici ha deciso di farlo in grande: l’ambizione delle sue ideatrici è quella di offrire in futuro alle imprenditrici del Circuito anche l’opportunità di ampliare i propri contatti sul mercato internazionale, dove li “Made in Italy” ricopre un ruolo ormai cruciale e strategico per chi è sempre alla ricerca di nuove stimolanti opportunità di business.