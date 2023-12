Donnaduse: un omaggio alle donne che hanno segnato un’epoca

Il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, in collaborazione con Arteven – Circuito Multidisciplinare Regionale, lancia una call aperta alle compagnie del territorio per partecipare a un progetto straordinario che celebra il centenario dalla scomparsa della leggendaria Eleonora Duse.

VENEZIA – L’iniziativa, parte integrante del più ampio progetto “DONNADUSE: Eleonora nostra contemporanea”, si propone di onorare non solo la prima vera diva del ‘900 ma anche tutte le donne che, con il loro impegno e la loro tenacia, hanno influenzato il corso della storia.

Dopo il successo della rassegna del “Teatro Viaggiante” dedicata ai 400 anni del Teatro Goldoni, che ha coinvolto 14 comuni del Veneto, il 2024 vedrà il ritorno di spettacoli itineranti in piazze, teatri, ville, palazzi, parchi e castelli del Veneto. Questa volta, il programma sarà dedicato a Eleonora Duse e a tematiche legate al ruolo delle donne nel teatro, nella storia e nella società.

Il focus del progetto spazierà da Eleonora Duse agli anni ’20 del ‘900 e ai protagonisti dell’epoca, quali Luigi Pirandello e Gabriele D’Annunzio. Le compagnie sono incoraggiate a presentare proposte di diverso genere e formato, sia di nuova produzione che di ripresa, esplorando temi legati al femminile, all’epoca della Duse e agli artisti coevi. Le forme sceniche possono variare da spettacoli completi da palco a spettacoli itineranti o di formato non convenzionale, da reading a lezioni spettacolo.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio, DONNADUSE, che coinvolgerà luoghi di pregio del Veneto per rendere omaggio a Eleonora Duse a 100 anni dalla sua scomparsa. La Duse, figura pionieristica della parità di genere nel teatro, continua a essere un’ispirazione inesauribile per l’universo femminile, che attraverso il suo esempio è chiamato a sfidare le norme sociali e a perseguire la parità in ogni campo.

Il bando è dedicato alle compagnie professionali con sede legale o sede operativa in Veneto ed è consultabile sul sito teatrostabileveneto.it. Le candidature sono presentabili entro le ore 12:00 del 19 febbraio 2024 e la selezione dei progetti sarà comunicata entro il 26 febbraio 2024.