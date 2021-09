Donna si incatena davanti sede Inps di Mestre. Attende da 20 mesi risposta a richiesta di pensione

Lo aveva promesso e lo ha fatto, S.M. mestrina si è incatenata davanti la sede Inps di Mestre dove giace da 20 mesi la sua richiesta di pensione ancora non evasa. Lo ha fatto per smuovere la locale sede Inps ed ottenre finalmente una risposta. Ha già dovuto rinunciare ai suoi due cani Beagle salvati da Green Hill nel 2012 e dati in adozione.

Queste le prime dichiarazioni da noi raccolte dalla signora: “Sono incatenata davanti la sede Inps di Mestre e non me ne vado finché non avro la risposta di definizione della mia richiesta di pensione di vecchiaia, pratica ptesentata ben 20 mesi fa.”.

A quanto pare la pazienza e non solo si è esaurita. Una risposta ora è dovuta.