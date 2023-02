Don Sergio come Don Bosco. In Romania

Domani, domenica 26 febbraio, alle 19.00 nella Chiesa dell’Istituto Salesiano Astori, a Mogliano Veneto, sarà recitato un Rosario in ricordo di Don Sergio Dall’Antonia e le esequie saranno celebrate lunedì 27 febbraio, alle ore 16,30,sempre presso la Chiesa dell’Astori.

MOGLIANO VENETO – Il missionario salesiano, don Sergio Dall’Antonia originario di Mogliano Veneto (Treviso) è morto il giorno 21 febbraio a Bacau in Romania.

“Don Sergio ci ha lasciato a 83 anni di vita, 67 di professione religiosa, 56 di ordinazione sacerdotale e 25 anni di servizio missionario; è stato uno dei pionieri della presenza salesiana in Romania – ci racconta don Dino Marcon, Direttore del Collegio Astori – Le parole del giovane salesiano rumeno Iosif Tulbure ci fanno toccare con mano come la principale elemosina elargita da don Sergio sia stata quella della paternità” .

Dice infatti don Iosif Tulbure “Di fronte all’immagine di don Sergio resto in un silenzio contemplativo e piango, piango perché sento che dentro di me germoglia un seme di bontà ogni qual volta me lo immagino. Piango e ringrazio Dio che mi si è fatto presente attraverso la persona di don Sergio. A pensarlo mi commuovo perché è il don Bosco della Romania. Da lui ho imparato la gratuità, la preghiera, la potenza di un sorriso, l’attenzione ai poveri, la dedizione al lavoro. Ha saputo regalarci il suo cuore, donarci la gioia e insegnarci la semplicità della felicità. Una caramella, un disegno, una figurina di gesso oppure un aquilone. Don Sergio è stato un nonno, un padre, un maestro ed un amico di tanti ragazzi che non avevano un nonno, un padre, maestri o amici”.