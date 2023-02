Domenica gratis ai Musei Civici di Venezia per chi abita in Città Metropolitana e Mogliano Veneto

Dopo il 15 gennaio, domenica 26 febbraio, mercoledì 8 marzo, giovedì 13 aprile, domenica 11 giugno sono le prossime date dedicate ai Musei in Festa, iniziativa promossa dal Comune di Venezia e Fondazione Musei Civici di Venezia che propone alcune giornate di ingresso gratuite nei Musei civici veneziani per i residenti nei 44 Comuni della Città Metropolitana e nel Comune di Mogliano Veneto.



“I numeri dei visitatori del periodo natalizio, commenta il Sindaco Luigi Brugnaro, continuano a dare fiducia alla destinazione Venezia che vedrà anche per il 2023 un programma di alto valore culturale e scientifico offerto in primis dai nostri Musei Civici. Ecco perché crediamo sia importante continuare a dare la possibilità ai residenti della Città Metropolitana e alle loro famiglie di poter usufruire di qualche giornata gratuita per visitare l’immenso patrimonio artistico contenuto nei nostri Musei”.



Nelle Giornate dei Musei in Festa i residenti dei 44 comuni della Città Metropolitana di Venezia e di Mogliano Veneto troveranno aperte le porte dei Musei Civici di Venezia, dei musei collegati e delle esposizioni temporanee comprese nel biglietto d’ingresso alle collezioni permanenti.

I cittadini dei Comuni compresi potranno accedere gratuitamente a Palazzo Ducale e Museo Correr con il percorso integrato che comprende il Museo Archeologico Nazionale e le Sale Monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana, alla Galleria Internazionale d’Arte Moderna a Ca’ Pesaro con il percorso integrato con il Museo d’Arte Orientale di Venezia, al Museo del Vetro di Murano, al Museo di Storia Naturale di Venezia Giancarlo Ligabue, al Museo di Palazzo Mocenigo, al Museo di Palazzo Fortuny, al Museo del Merletto di Burano e a Casa di Carlo Goldoni. Non è richiesta la prenotazione.



I 44 Comuni: Annone Veneto, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Caorle, Cavallino-Treporti, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cinto Caomaggiore, Cona, Concordia Sagittaria, Dolo, Eraclea, Fiesso d’Artico, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Fossò, Gruaro, Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Musile di Piave, Noale, Noventa di Piave, Pianiga, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d’Altino, Salzano, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Teglio Veneto, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo. L’entrata gratuita è estesa anche ai residenti del Comune di Mogliano Veneto.