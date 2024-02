Domenica a Teatro per i piccoli: “L’arcobaleno di Bianca” e “Abaco”

Domenica 25 febbraio, al Teatro Momo di Venezia, la compagnia Pandemonium Teatro presenta “L’arcobaleno di Bianca”, uno spettacolo per famiglie che esplora il mondo dei colori attraverso gli occhi di una creatura magica

VENEZIA. Il prossimo 25 febbraio, la stagione dedicata ai bambini e alle famiglie, nota come Domenica a Teatro, promossa dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven, il circuito regionale multidisciplinare, offre due spettacoli imperdibili.

Al Teatro Momo, situato in Via Garibaldi, si terranno due repliche di “L’arcobaleno di Bianca”, un’opera magica presentata dalla compagnia Pandemonium Teatro. La storia segue le avventure di Bianca, una creatura che abita in un giardino incantato, dove tutto è bianco. Attraverso un viaggio che esplora le qualità dei colori primari, Bianca scopre una nuova visione del mondo e di sé stessa. L’esperienza visiva e danzante offerta da questo spettacolo coinvolgerà grandi e piccini in un turbine di emozioni e scoperte.

Si ricorda che l’ingresso sarà limitato a 20 genitori e 20 bambini che avranno la fortuna di assistere allo spettacolo direttamente dal palcoscenico, mentre eventuali altri accompagnatori potranno godersi lo spettacolo dalla platea.

Nel frattempo, al Teatrino Groggia, arriva “Abaco”, uno spettacolo pensato per i più piccoli, ideato dalla compagnia bolognese La Baracca. Attraverso il gioco dei numeri, i bambini saranno condotti in un viaggio di scoperta e crescita, dove ogni esperienza diventa un numero che porta a nuove avventure. “Abaco” è un’opportunità unica per intraprendere un percorso equilibrato tra gioco e apprendimento, con la partecipazione di Andrea Buzzetti, Giada Ciccolini, Bruno Frabetti e Sara Lanzi, sotto la regia di Andrea Buzzetti e Giada Ciccolini.

Entrambi gli spettacoli promettono un’esperienza coinvolgente e formativa per tutta la famiglia. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web www.culturavenezia.it.