Domenica a Conegliano è “Corri con gli Amici del Cuore”

Ritorna la manifestazione podistica promozionale, aperta a tutti (anche ai quattrozampe), sulle colline coneglianesi.

CONEGLIANO (TV) – Si svolgerà domenica 21 aprile 2024 la marcia non competitiva “Corri con gli Amici del Cuore”, organizzata dall’omonima Onlus, già alla sua terza edizione. Con partenza e arrivo al convitto della scuola enologica “Cerletti” di Conegliano, in Via XXVII Aprile, il percorso si snoda lungo le colline del Prosecco.

La corsa è aperta a tutti e mira a raccogliere fondi (quota di partecipazione 5 euro) a supporto della ricerca in campo cardiologico e per realizzare le iniziative dell’associazione benefica “Amici del Cuore”, presieduta dall’Avv. Luigi Maschio.



Il percorso

Con partenza alle ore 9.30, sono due i percorsi attivati, uno più corto da 6km e uno più lungo da 10km. Le iscrizioni saranno raccolte il giorno stesso, a partire dalle 7:30, al parcheggio dell’istituto enologico.

Il percorso – aperto anche agli amici a quattro zampe – è molto suggestivo, poiché si camminerà attraverso il centro di Conegliano e poi sulle magnifiche colline vocate alla produzione vitivinicola.

“Contiamo sul meteo favorevole e sulla partecipazione di numerose famiglie” commenta il Presidente Maschio, che invita quante più persone a prendere parte a questa e alle prossime iniziative promosse dall’Associazione: mercoledì 8 maggio, infatti, l’Auditorium Dina Orsi ospiterà un convegno sulle tematiche cardiologiche. “In quell’occasione – conclude – noi Amici del Cuore e Rotary Club Conegliano Vittorio Veneto doneremo due ecocardiogrammi portatili al reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Conegliano”.