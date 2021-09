Dal 1989 corriamo per donare.

Domenica 5 settembre a Santa Cristina di Quinto di Treviso andrà in scena una manifestazione a ricordo di Paolo Meneghello e che vede il ricavato della stessa destinato alle attività della LILT e Advar di Treviso.

In oltre 30 anni abbiamo fatto correre oltre 40.000 persone e raccolto più di 220.000 euro.

Anche quest’anno le circostanze ci portano a modificare la manifestazione in ottemperanza alla necessità di non creare assembramenti, ma non smettiamo di correre a donare.

Nel ricordo di un giovane (Paolo) che nei pochi anni della sua vita ha saputo accendere molte iniziative nella nostra comunità, non fermandosi di fronte alle difficoltà, ma anzi trovando energie per creative soluzioni, proponiamo agli appassionati di jogging e non, di trovarci per una giornata di solidarietà che avverrà nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.

I percorsi sono due, 6 e 12 km, e si snodano attraverso le bellezze paesaggistiche del comune di Quinto di Treviso, toccando anche i limitrofi comuni di Morgano e Paese. Ma ciò che rende famoso il Memorial non sono soltanto il suoi bellissimi percorsi: ormai da anni gruppi di volontari allietano i podisti organizzando dei caratteristici (e apprezzatissimi) punti di ristoro.

Alla fine della corsa, oltre alla premiazione dei primi atleti, riceveranno un premio anche i primi 20 gruppi più numerosi.

Anche quest’anno ci si potrà iscrivere in anticipo ed acquistare la maglietta del 33esimo Memorial Paolo Meneghello presso i negozi Franzin e Marangon a Santa Cristina. Le iscrizioni saranno aperte anche domenica mattina prima della partenza.

Anche quest’anno la corsa alla solidarietà continua.