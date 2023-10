Domenica 29 ottobre: Long Day H25

Ciao ciao ora legale, domani si torna all’ora solare e sarà la giornata più lunga dell’anno perché formata da 25 ore.

L’ora solare ritorna questa notte e rimarrà in vigore fino a domenica 31 marzo 2024, quando rientrerà l’ora legale. Alle 3 di notte, le lancette andranno spostate un’ora indietro e si tornerà alle 2, ora solare. E così, la giornata di domenica sarà tale per 25 ore.

l passaggio dall’ora solare all’ora legale nei 7 mesi centrali dell’anno, ha un obiettivo fondamentale: sfruttare al massimo la luce solare e risparmiare energia grazie all’uso ridotto di illuminazione artificiale.

In questo momento di crescente crisi energetica e bollette in aumento, la proposta di mantenere l’ora legale per tutto l’anno ha guadagnato terreno. La Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) è stata tra le prime a sollevare questa idea, sottolineando i benefici che potrebbe comportare per le famiglie in termini di risparmio energetico.

Ma per ora, tutto resta come prima. Vedremo se in questi mesi, fino al prossimo cambio, verrà deciso qualcosa di definitivo.