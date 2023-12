Domenica 17 dicembre Babbo Natale arriva in barca a Venezia

Il fascino unico di Venezia si tinge di rosso e bianco mentre Babbo Natale abbandona la tradizionale slitta per giungere in laguna a remi. Domenica 17 dicembre, il suggestivo scenario del Canal Grande sarà protagonista della 9° edizione del “Corteo Acqueo dei Babbi Natale” e dell’11esima Regata alla Valesana dei Babbi Natale. Un’esperienza unica che fonde sport e spirito natalizio, con barche splendidamente addobbate e uomini e donne con cappello rosso e barba bianca che solcheranno le acque veneziane.

L’evento si inserisce nel calendario di iniziative “Venezia accende il Natale”, una serie di festeggiamenti promossi dal Comune di Venezia in collaborazione con Vela spa. Un’occasione unica per immergersi nella magia del Natale veneziano, con gli antichi canali che si animano di colori e festività.

Giovanni Giusto, consigliere delegato alla Tutela delle tradizioni del Comune di Venezia, dichiara entusiasta: “Domenica ci saranno gli auguri più tradizionali che Venezia possa dare al mondo intero. Babbo Natale da noi arriva vogando e approda a Rialto, dove la nostra storia è partita. Vi aspettiamo tutti, per festeggiare insieme ballando, divertendoci e scambiandoci gli auguri.”

La giornata inizia alle ore 10.30 in Punta della Dogana, davanti alla Salute, con i vogatori vestiti da Babbo Natale. L’evento è organizzato dal Coordinamento delle Associazioni Remiere di Voga alla Veneta, che da anni regala uno spettacolo suggestivo in laguna. Circa un centinaio di partecipanti daranno vita a una parentesi natalizia unica, annunciando il Natale dall’acqua attraverso la tradizione remiera veneziana.

Non mancherà l’appuntamento con la Regata alla Valesana dei Babbi Natale, organizzata dall’Università Ca’ Foscari Venezia. La gara partirà alle 10.30 da San Zaccaria e arriverà a Ca’ Foscari sede centrale alle ore 10.45 circa. I partecipanti, mascherati e vestiti da Babbo Natale, gareggeranno su barche addobbate come slitte. Le categorie che si contenderanno la vittoria sono: donne, amatori e campioni. La competizione culminerà con la premiazione dei vincitori e delle barche meglio addobbate.

Entrambe le manifestazioni confluiranno in campo dell’Erbaria alle ore 11 circa, dove avranno luogo le premiazioni in presenza del consigliere Giusto. I festeggiamenti continueranno con jingles, canti natalizi, cioccolata calda, panettoni, vino e spumante. A seguire, le premiazioni delle barche meglio addobbate e un brindisi finale chiuderanno l’evento all’insegna della Voga alla Veneta.

Babbo Natale non si ferma alle acque di Venezia: anche a Murano, il Gruppo Remiero dell’isola ha organizzato un colorato corteo di Santa Claus lungo il Canal Grande di Murano. L’appuntamento è domenica alle ore 11 con un percorso che partirà da Rio dei Vetrai e terminerà in Rio di San Donato.

Non solo acqua, ma anche terra

L’8° corsa dei Babbi Natale anima il Natale veneziano, con il ritrovo di centinaia di runners alle ore 9 in Campo Santa Margherita. Sette chilometri di corsa per appassionati e famiglie in costume, il cui ricavato sarà devoluto ad Avapo Venezia onlus, confermando l’anima solidale di questa festività. Un’occasione per vivere il Natale a Venezia in modo unico e coinvolgente, tra tradizione, sport e beneficenza.