Domani Zaia al punto stampa presenterà la fase 2 della medicina territoriale

Domani, 12 maggio 2020, alle ore 12.30, nel corso del consueto appuntamento per fare il punto sulla situazione legata al coronavirus presso il Centro regionale della Protezione Civile in Via Paolucci 34 a Marghera, il Presidente Luca Zaia, l’assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, l’assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin e il Segretario generale per il Veneto e Vicesegretario nazionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale – Fimmg, Domenico Crisarà, presenteranno la “fase 2” della medicina generale: accessi domiciliari, piattaforma e dispositivi per le visite a distanza.

Crisarà sarà affiancato dai dottori Stefano Toso e Enrico Peterle, componenti del direttivo regionale della Fimmg, con delega all’innovazione.

