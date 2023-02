Domani al mercato coperto di Treviso si onora la giornata anti-spreco

Cuochi contadini e produttori di campagna amica all’insegna della tradizione.

TREVISO – Cuochi contadini e produttori di Campagna Amica insieme per celebrare la Giornata Nazionale anti-spreco alimentare con i piatti degli avanzi della tradizione rurale.

Appuntamento domani, sabato 4 febbraio, anche nel mercato coperto di Treviso, in piazza Giustiniani, dove l’iniziativa valorizzerà il km zero con tanti intrattenimenti, dallo showcooking agli incontri di approfondimento sulle ricette della tradizione rurale per dare nuova vita al cibo.

“Celebriamo la cultura del riciclo – spiega Diego Scaramuzza presidente nazionale e regionale di Terranostra – praticata dalle famiglie agricole dove la convivialità a tavola è espressione anche del rispetto per i prodotti serviti, frutto dell’impegno nel coltivarli. Da questo principio – aggiunge Scaramuzza – i menù si sono arricchiti di nuove proposte: come gnocchi di pane raffermo e di altre più antiche come la “pinza”, la “sopa” con le croste. La modalità del recupero è l’esaltazione della sostenibilità come pure la valorizzazione della fantasia culinaria”.

La lotta agli sprechi inizia nel carrello della spesa e finisce con la seconda vita degli avanzi che aiutano le scelte green e a conservare gli usi e abitudini del passato tramando la cultura del riuso alle nuove generazioni.

Per l’occasione sarà diffusa l’analisi Coldiretti/Censis su come sono cambiati gli sprechi alimentari degli italiani ma anche i consigli per contenerli.Per conoscere la mappa delle iniziative consultare il sito www.campagnamica.it.