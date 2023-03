Dolo, si rinnova la grande tradizione del ‘Carneval dei Storti’

I carri allegorici sfileranno a Dolo domenica 5 marzo, per celebrare un momento festoso e importante non solo per la cittadina ma per l’intera Riviera del Brenta.

DOLO – Anche quest’anno la Pro Loco ‘Associazione Terre Dolesi’ saprà sicuramente stupirci con una festa superlativa.

Le parole del Sindaco Gianluigi Naletto: “Siamo felici di festeggiare insieme il Carnevale un evento allegorico tanto significativo per la nostra cittadina. Che sia occasione di allegria, di consapevole sviamento di una quotidianità sempre più complessa. Grazie alla Pro Loco Associazione delle Terre Dolesi, grazie a Dolo, grazie a tutti coloro che vorranno, anche in questa edizione, essere protagonisti, sempre insieme a tutti noi, del 40^ Carneval dei Storti“.

Programma della 40^ Edizione del Carneval dei Storti:

alle 13:00 saranno chiuse le strade interessate dalla manifestazione con zona palco della giuria in Via Matteotti;

alle 14:30 inizio della sfilata con partenza dall’ex Foro Boario per proseguire per le Vie Mazzini, Matteotti, Zinelli, Garibaldi.

Inaugurazione della manifestazione con il taglio del nastro da parte del Sindaco con la presenza della delegazione del Carnevale Sanstinese.

Sfileranno grandi carri e gruppi mascherati, che per tutto il pomeriggio allieteranno grandi e piccini.

Momento istituzionale con il gemellaggio tra il nostro Carnevale e quello di San Stino di Livenza (VE).

In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata a domenica 12 marzo.