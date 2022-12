Dolo: Legalità e Giustizia nel sacrificio di Luca Attanasio

“L’ambasciatore Luca Attanasio è un esempio per tutti di passione, impegno e forza di volontà per il bene del nostro paese”. Con queste parole, il sindaco Gianluigi Naletto ha concluso l’incontro culturale “Legalità e Giustizia nel sacrificio di Luca Attanasio” svoltosi ieri nella sala consiliare del municipio di Dolo.

Ad intervenire il papà del giovane diplomatico assassinato quasi due anni fa nella Repubblica Democratica del Congo – assieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista Mustapha Milambo – Salvatore Attanasio, il presidente del Parlamento della Legalità internazionale Nicolò Mannino e l’avvocato Stefano Marrone, presidente della Camera degli avvocati della Riviera del Brenta e del Miranese.

“Luca era un trascinatore, una fucina di idee che hanno lasciato un indelebile segno in tutti i luoghi dove ha operato. Un missionario dello Stato con il dovere morale di dare l’esempio” ha ricordato il padre Salvatore Attanasio.

“Luca“, ha sottolineato Nicolò Mannino, “è la testimonianza di come chiunque possa essere un ambasciatore di solidarietà per chi è in una condizione di bisogno e di fragilità“.

L’incontro ha visto la partecipazione del giudice Michela Girardi della sede del Giudice di Pace di Dolo, del Generale Nicola Conforti, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Venezia, del capitano della Guardia di Finanza Luca Augelli e del Vicepresidente dell’Unione dei Consoli Onorari in Italia, Mattia Carlin, oltre ad alcuni studenti, docenti, cittadini e numerose rappresentanze del sistema associativo locale.