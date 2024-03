Do re mi fa sol la si DONNA: A WOMAN NEEDS LOVE di Ray Parker Jr

Celebrando l’8 marzo con la musica: dall’emozionante suono del Do al vibrante Si, ogni nota rappresenta la forza e la bellezza delle donne.

Con il progetto “Do Re Mi Fa Sol La Si DONNA”, ci impegniamo a proporre una canzone al giorno, un’armoniosa melodia che celebra il talento, la resilienza e il contributo delle donne alla società. Attraverso la potenza della musica, vogliamo onorare la ricchezza e la diversità dell’esperienza femminile, unendo le nostre voci in un coro di solidarietà e riconoscimento. Unisciti a noi nel contare i giorni che ci separano dall’8 marzo, dove “Il Nuovo Terraglio” si arricchirà ogni giorno di una nuova canzone, pronta a ispirare e celebrare il potere delle donne in tutto il mondo.

Di tutte le ballad dell’universo soul, degna della grande tradizione statunitense, questa del grande interprete Ray Parker Jr è un vero e proprio inno all’amore e tutto quello che significa il vero “bisogno d’amore“, quel dolce sentimento che sorprende, che alberga piacevolmente nei piccoli e grandi gesti, negli slanci generosi, nella vita di tutti i giorni che a volte regalano gioie e per contrappunto anche difficoltà e dolori. Un affresco dal romanticismo poetico, con le note musicali sensibilmente proiettate verso il cuore, la gentilezza d’animo e l’attenzione verso gli occhi della donna amata, per poterne scrutarne l’animo dolcemente.

Vivere l’amore anche in maniera scanzonata, leggera e garbata, in quanto l’amare necessita tatto e leggerezza, ironia e disincanto, pronto a salire al volo su una sorta di LOVE TRAIN colmo di passioni, gremito di sentimenti e sincerità, libero di essere devastante nella sua integra bellezza, che non potrà mai svanire in quanto siamo nati per amore e viviamo per amare.

E ad ogni fermata in quelle piccole stazioni trovare fiori, sorrisi e baci, perchè ogni donna ha un immenso bisogno d’Amore.

Leggi gli altri articoli dedicati al progetto:

• Do re mi fa sol la si DONNA: RESPECT di Aretha Franklin

• Do re mi fa sol la si DONNA: DONNA di Mia Martini

• Do re mi fa sol la si DONNA: A FORMA DI FULMINE di Vasco Brondi

• Do re mi fa sol la si DONNA: Woman in Chains – Tears for Fears