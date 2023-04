Diventare carabiniere 143° corso formativo, come fare domanda

‘Nei secoli fedele’ è il motto che guida l’Arma dei Carabinieri da oltre duecento anni. La costituzione dell’Arma dei Carabinieri, infatti, risale al 1814. L’allora Corpo dei Carabinieri Reali aveva una duplice funzione: difendere lo Stato e tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza. La doppia natura di organismo militare, ma soggetto a un ordinamento speciale, è stata mantenuta fino al 2000, quando l’Arma è stata riorganizzata per rispecchiare meglio le esigenze del Paese.

Ma cosa fanno i Carabinieri? Come funzione militare, rispondono al Capo di Stato Maggiore della Difesa e si occupano di:

difesa del territorio;

partecipazione a operazioni militari in Italia o all’estero;

sicurezza dei luoghi di rappresentanza diplomatica e consolare in Italia;

espletamento di funzioni di polizia militare per le Forze armate e di funzioni di polizia giuridica militare al comando degli organi di giustizia militare;

assistenza alle unità militari sul territorio italiano per lo svolgimento di attività istituzionali.

I Carabinieri rispondono anche al Ministero degli Interni nello svolgimento di funzioni di Pubblica Sicurezza per garantire l’ordine, la sicurezza pubblica e la tutela degli interessi collettivi. Un compito che è svolto da 6 reparti specifici:

Il Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, di cui fanno parte i Nuclei Operativi Ecologici (N.O.E.); Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, di cui fanno parte i più famosi Nuclei Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.) e il Nucleo Carabinieri AIFA, costituito nel 2017 presso l’Agenzia Italiana del Farmaco con compiti di vigilanza e controllo del settore farmaceutico; Il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, alle dirette dipendenze del Ministero della Cultura; Il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, di cui fanno parte i Nuclei Ispettorato del Lavoro (N.I.L.); Il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, che si occupa anche di verificare l’uso corretto dei fondi erogati dall’Unione Europea nell’ambito della politica agricola comune; Il Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria.

La nuova campagna di comunicazione per l’arruolamento nell’Arma

L’obiettivo della campagna di comunicazione per il 143° Corso Formativo Annuale per Allievi Carabinieri è far conoscere le attività e i valori dell’Istituzione attraverso immagini di Carabinieri in attività professionali e di formazione.

Tutte le informazioni sul sito web dell’Arma nella sezione Area Concorsi>Reclutamento>Diventare Carabiniere. Il bando sarà visibile nella sezione Area Concorsi>Concorsi Pubblici.