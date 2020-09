Distacco di intonaco: chiusura alla circolazione pedonale dal civico n° 2219 al n° 2220 di Calle del Cristo, a Dorsoduro

Il Comando della Polizia locale ha emanato questa sera un’ordinanza dirigenziale che dispone la chiusura temporanea alla circolazione pedonale di Calle del Cristo, dal civico n° 2219 al n° 2220, nel sestiere di Dorsoduro, per salvaguardare l’incolumità pubblica e privata.

Il provvedimento si è reso necessario dopo l’intervento nel pomeriggio di oggi, 8 settembre, di una squadra dei Vigili del Fuoco e di una pattuglia della Polizia locale, per il distacco di intonaco dal muro perimetrale dell’immobile al civico 2209 in calle del Cristo.

L’interdizione alla circolazione pedonale sarà in vigore da questa sera fino al termine delle operazioni per la messa in sicurezza del muro.