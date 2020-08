Disagio fisico intenso: giovedì 13 agosto secondo giorno di ondata di calore

La Protezione civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dal Centro meteorologico di Teolo dell’Arpav, comunica che giovedì 13 agosto il disagio fisico sarà pressochè stazionario o in locale variazione, risultando in prevalenza debole/moderato e a tratti intenso sulle zone montane e pedemontane, e in prevalenza intenso su zone pianeggianti e costiere. Qualità dell’aria buona/discreta.

Il tempo variabile e a tratti instabile nella giornata di venerdì 14 agosto favorirà una leggera attenuazione delle condizioni di disagio, che risulterà in prevalenza debole/moderato, salvo sulle zone costiere dove risulterà ancora in prevalenza intenso.

