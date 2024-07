Digitale: pubblicato il Bando di Servizio Civile Universale

Il Comune di Venezia ha pubblicato il Bando di Servizio Civile Universale “Digitale” 2024, selezionando 10 giovani per due progetti di inclusione digitale

VENEZIA – Il Comune di Venezia ha annunciato la pubblicazione del Bando di Servizio Civile Universale “Digitale” 2024. L’ente selezionerà 10 giovani da impiegare in due progetti specifici di Servizio Civile digitale:

Cittadinanza Digitale: un percorso nonviolento per l’inclusione e la partecipazione giovanile (posti disponibili: 4) Descrizione: Questo progetto prevede attività di educazione digitale rivolte a giovani e adulti, promuovendo solidarietà, diritti e una cultura di pace e nonviolenza. Le attività includeranno l’organizzazione di rassegne e laboratori di educazione civica e digitale, oltre all’uso di social network e piattaforme digitali istituzionali.

Questo progetto prevede attività di educazione digitale rivolte a giovani e adulti, promuovendo solidarietà, diritti e una cultura di pace e nonviolenza. Le attività includeranno l’organizzazione di rassegne e laboratori di educazione civica e digitale, oltre all’uso di social network e piattaforme digitali istituzionali. Sede: Ufficio Servizio Civile – via A. Costa 38/A, Mestre. Connettere le Generazioni: promuovere l’inclusione digitale degli adulti e della terza età Descrizione: L’obiettivo di questo progetto è facilitare l’inclusione digitale intergenerazionale, concentrandosi su persone in età avanzata. Verranno realizzati laboratori di animazione e alfabetizzazione digitale presso Residenze Sanitarie o Agenzie per la Coesione Sociale (ACS).

L’obiettivo di questo progetto è facilitare l’inclusione digitale intergenerazionale, concentrandosi su persone in età avanzata. Verranno realizzati laboratori di animazione e alfabetizzazione digitale presso Residenze Sanitarie o Agenzie per la Coesione Sociale (ACS). Sedi e posti disponibili: IPAV Residenza San Giobbe: Cannaregio 893, Venezia (posti 2) ACS 1: Dorsoduro 3687, Venezia (posti 1) ACS 2: via Rio Cimetto 32, Chirignago (posti 2) ACS 3: piazza Pastrello, 1, Favaro Veneto (posti 1)



In collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale “Il Portico”, saranno inoltre selezionati altri 11 giovani per ulteriori due progetti: “Digital Connection: le competenze digitali per la promozione culturale” e “Digital Inclusion: le competenze digitali per l’inclusione dei cittadini”. Maggiori dettagli su questi progetti sono disponibili sul sito di APS Il Portico.

“L’investimento del Comune di Venezia nella rivoluzione digitale è significativo: rappresenta un aiuto sia per chi lavora che per chi usufruisce dei servizi. La piattaforma DiMe è un esempio concreto di come il rapporto tra cittadino e uffici pubblici sia stato migliorato”, ha spiegato l’assessore alle Politiche educative, Laura Besio. “Tuttavia, vogliamo fare di più. Il digitale è uno strumento valido solo se utilizzato in modo consapevole. Per questo riteniamo fondamentale insegnare ai giovani l’uso corretto dei social e facilitare l’inclusione digitale degli anziani. Apriamo ai progetti di Servizio Civile per far sì che si sviluppi una vera ‘cultura digitale’.”

Dettagli e modalità di partecipazione

La durata del servizio è di 12 mesi, per un totale di 1145 ore annue, con un trattamento economico di 507,30 euro netti al mese. Le domande di partecipazione devono essere presentate online entro e non oltre le ore 14 del 26 settembre 2024. Per accedere è necessario utilizzare lo SPID (per cittadine/i italiane/i residenti in Italia o all’estero) o apposite credenziali da richiedere al Dipartimento (per cittadine/i dell’Unione Europea o stranieri regolarmente soggiornanti). È consigliato allegare il curriculum vitae.

Alla scadenza del bando, saranno pubblicate sul sito internet del Comune le date, l’orario e la sede per il colloquio di selezione (indicativamente ad ottobre), oltre alle graduatorie finali. L’inizio dei corsi è previsto per il mese di novembre.

Dal 2 agosto al 14 settembre, ogni venerdì e sabato, a Forte Marghera sarà attivo un punto informativo del Servizio Civile. Questo fornirà informazioni sui progetti e supporto per la presentazione della domanda di partecipazione al bando.

Per ulteriori informazioni sul bando, visitare il sito: www.comune.venezia.it/serviziocivile.