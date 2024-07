Digitale, imprese e made in Italy alla festa d’estate Aidr

Un evento esclusivo sulla terrazza del Bulgari Hotel di Roma ha riunito personalità di spicco per celebrare nuove amicizie e rafforzare legami esistenti

ROMA – L’evento, che si è svolto sulla meravigliosa terrazza del Bulgari Hotel di Roma, ha offerto l’opportunità di stringere nuove amicizie e rinsaldare i legami con vecchi amici. Un’occasione unica che ha visto la partecipazione di importanti esponenti del mondo politico e istituzionale italiano.

Tra i presenti, il Ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il Sottosegretario di Stato Fausta Bergamotto, e i parlamentari Luca Sbardella, Salvatore Deidda, Guido Castelli e Andrea Crippa. Non sono mancati funzionari pubblici, medici, docenti universitari, avvocati e manager di importanti aziende italiane. La variegata presenza del mondo delle istituzioni, delle imprese, dei liberi professionisti e della società civile ha contribuito ad arricchire ulteriormente l’evento, consolidando la missione e l’impegno per la promozione e la diffusione della cultura e dell’economia digitale a favore della comunità italiana.

“Questi momenti di sostegno e affetto rappresentano per noi di Aidr uno stimolo importante per continuare a lavorare con impegno e passione,” ha dichiarato Francesco Pagano, direttore generale di Aidr. “Continueremo a organizzare eventi e iniziative che favoriscano la partecipazione attiva di tutti a tutti i livelli, con l’obiettivo di costruire un futuro migliore per le generazioni presenti e future.”

A nome degli amici della Fondazione Aidr, Pagano ha concluso ringraziando tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa festa e augurando a tutti buone vacanze estive. Un evento che non solo ha rafforzato i legami tra i partecipanti, ma ha anche gettato le basi per future collaborazioni e progetti condivisi.