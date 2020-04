Dichiarazione della Senatrice Orietta Vanin, M5S sul tema dei Bambini e Covid-19

Vorrei precisare invece che, per la prima volta, lo Stato ha considerato i bambini “cittadini” e messo in atto tutte le misure che ne tutelano la salute .

Su prima infanzia e infanzia, sono competenti il Ministero per le Politiche Sociali per le linee di indirizzo, e poi, direttamente le Regioni. Alle quali e dalle quali poi sono declinati per competenza ai Comuni l’erogazione dei servizi, cioè per i bimbi da 3 a 36 mesi i nidi, o successivi servizi per la scuola d’infanzia che arriva all’età dell’obbligo scolastico.

Quindi non è competenza MIUR.

Sono preoccupanti le dichiarazioni di presunti guru ed esperti che in questo momento “urlano” e fomentano i genitori e le famiglie a rivendicare l’apertura di servizi così delicati come quelli per i bambini, senza avere contezza dei rischi e delle problematiche relative.

Non ho sentito nessuno, ripeto NESSUNO, chiedere invece una particolare attenzione e misure di verifica sui bambini che sono stati e vivono in famiglie dove vi sono contagiati da Covid19.

Perché se finora i dati dimostrano che i più piccoli non hanno avuto grossi problemi, è altrettanto vero che, non sappiamo il decorso del virus in bambini asintomatici.

Inoltre, se a gran voce tutti richiedono l’apertura dei servizi sull’Infanzia, nessuno sembra voglia rendersi conto delle difficoltà di mantenere le distanze, l’uso delle mascherine, le più semplici norme igienico sanitarie tra i piccini.

Perché i bambini si abbracciano e baciano, si toccano e giocano tra loro senza pregiudizi e limiti ed è giusto sia così.

Ma la considerazione seguente ed inevitabile è che garantire che i bimbi non diventino portatori del virus è impossibile.

Mi chiedo quindi, se poi dovesse accadere un contagio, le famiglie saranno le prime a denunciare le maestre, le educatrici, i responsabili della struttura che accoglie i bimbi per ore ed ore ogni giorno?