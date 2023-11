DiCaprio e Hamilton portano a Milano Neat Burger

Milano si prepara ad accogliere una novità nel mondo della ristorazione: si tratta di Neat Burger, la catena di ristoranti vegani che ha tra i suoi soci due celebrità mondiali come Leonardo DiCaprio e Lewis Hamilton. Il primo locale italiano aprirà il 15 novembre 2023 nel nuovo centro commerciale Merlata Bloom, situato nel distretto di Cascina Merlata.

Neat Burger è nata nel 2019 a Londra, grazie all’idea del pilota di Formula 1 Lewis Hamilton, da tempo vegano e attivista per la salvaguardia dell’ambiente. L’anno successivo si è unito al progetto anche l’attore Leonardo DiCaprio, noto per il suo impegno nella lotta ai cambiamenti climatici. Insieme hanno creato una catena di ristoranti che offre un menù interamente plant-based, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sostenibile e salutare.

Un menù vegano con un tocco italiano

Neat Burger propone una varietà di piatti ispirati alla tradizione del fast food americano, ma rivisitati in chiave vegana. Si possono trovare hamburger e hot dog vegani, nuggets di pollo vegano, insalate e bowls di ogni tipo. Il tutto accompagnato da salse, contorni e bevande naturali. Il punto di forza di Neat Burger sono i suoi burger, realizzati con ingredienti di alta qualità e con una ricetta esclusiva, che li rende unici e squisiti.

Per l’apertura in Italia, Neat Burger ha deciso di aggiungere al suo menù alcuni elementi tipici della cucina mediterranea, come il pesto e la mozzarella, per adattarsi ai gusti dei clienti italiani. Inoltre, il ristorante ha previsto anche delle opzioni senza glutine e senza soia, per venire incontro alle esigenze di tutti.

Un ristorante che fa bene al pianeta

Neat Burger non è solo un ristorante vegano, ma anche un’impresa sociale che si impegna a ridurre l’impatto ambientale della sua attività. Infatti, per ogni burger venduto, Neat Burger pianta un albero in collaborazione con l’organizzazione no profit One Tree Planted. Inoltre, il ristorante utilizza materiali riciclati e biodegradabili per il packaging dei suoi prodotti, e si avvale di fornitori etici e responsabili.

Neat Burger è quindi un’opportunità per gustare dei piatti deliziosi e allo stesso tempo contribuire a una buona causa. Il ristorante aprirà le porte il 15 novembre, ma sono già aperte le prenotazioni sul sito di Neat Burger Italia.

Crediti fotografici: Facebook, Neat Burger