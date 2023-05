Diamond League: conto alla rovescia per l’atletica outdoor

È iniziato il conto alla rovescia per l’inizio della Diamond League 2023. I meeting di atletica leggera avranno 15 tappe divise in 4 continenti. La prima tappa del circuito si disputerà il 5 maggio a Doha.



La 14ª edizione della Diamond League che alzerà il sipario il 5 maggio a Doha, la capitale del Qatar, vedrà disputare la finale il 17 settembre a Eugene, tappa degli scorsi Mondiali di atletica leggera.

Nella prima tappa di Doha vedremo gli italiani Emmanuel Ihemeje nel salto triplo uomini e Roberta Bruni in pedana nel salto con l’asta femminile. Farà gli onori nel salto in alto il campione olimpico Qatariota Mutaz Barshim.

Gli occhi saranno tutti puntati sulle piste dei 200 mt maschili, con l’oro olimpico De Grasse, il campione olimpico e mondiale Kenny Bednarek (USA), medaglia d’argento nei 200 metri e Fred Kerley, argento sui 100mt a Tokyo, che non vede l’ora di iniziare questa stagione outdoor in vista della rivincita mondiale sui 100mt contro Marcell Jacobs.

Da non perdere anche la pista dei 100 mt femminili, con le stelle Dina Asher-Smith, ex campionessa mondiale dei 200mt, Sharicka Jackson, campionessa mondiale in carica, e Sha’Carri Jefferson che ci regalano sempre delle gare con il fiato sospeso fino alla fine.

Per la prima tappa europea, prevista il 2 giugno dell Golden Gala Pietro Menea allo Stadio Ridolfi di Firenze, vedrà atleti di calibro internazionale già confermati nel salto in lungo, in pedana anche Larissa Japichino, nel getto del peso e nelle piste dei 200 mt e 110 mt ostacoli Grant Holloway.

Di seguito l’elenco completo delle gare Diamond League previste per il 2023.

• 5 maggio – Doha, Qatar

• 29 maggio – Rabat, Marocco

• 2 giugno – Firenze, Italia

• 9 giugno – Parigi, Francia

• 15 giugno – Oslo, Norvegia

• 30 giugno – Losanna, Svizzera

• 2 luglio – Stoccolma, Svezia

• 16 luglio – Chorzow, Polonia

• 21 luglio – Monaco

• 23 luglio – Londra, Regno Unito

• 31 agosto – Zurigo, Svizzera

• 2 settembre – Shenzhen, Repubblica Popolare di Cina

• 8 settembre – Bruxelles, Belgio

• 16-17 settembre – Eugene, USA



Le gare verranno trasmesse da Sky.



Photo credits @ Wanda Diamond League