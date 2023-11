Diabethon, nel cuore di Milano, raccoglie fondi per la ricerca sul diabete

MILANO – La presenza dei banchetti nelle principali piazze italiane – nelle date di sabato 11 domenica 12 novembre – è il primo di una serie di eventi a supporto delle persone con diabete di tipo 1 e della ricerca scientifica, perché nel fine settimana del 25 e 26 novembre, nel centro di Milano, la Fondazione Italiana Diabete ospiterà la quarta edizione di Diabethon.

La maratona benefica avrà luogo presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo (Via GianDomenico Romagnosi 8), con la finalità di formare e informare il pubblico, raccogliendo sempre fondi per la ricerca. Si tratta di una due giorni di conferenze sullo stato della ricerca e sulle ultime novità cliniche, con la possibilità di relazionarsi direttamente sul posto e senza filtri con medici e ricercatori. Oltre a questo, sarà possibile effettuare screening per i familiari di persone con diabete di tipo 1, sedute di supporto psicologico e di counseling e sessioni di attività fisica con Personal Trainer specializzati in diabete, tutto ovviamente gratuito per i partecipanti. Per iscriversi cliccare qui.

Il Presidente della Fondazione Italiana Diabete Nicola Zeni ha dichiarato: “Pensiamo sia nostro dovere aiutare, sostenere e aggiornare la comunità di persone con diabete, che tanto generosamente finanzia la ricerca. Il Diabethon è il nostro regalo di Natale e consigliamo a tutti di partecipare perché in soli due giorni si ricevono tutte le informazioni per gestire al meglio la malattia e si guarda letteralmente negli occhi la ricerca che ci guarirà, con un dialogo diretto e franco”.