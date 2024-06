In partenza la prima edizione della Over Borders Half Marathon, una domenica di corsa da Lignano a Bibione. Molti i partecipanti d’eccezione

LIGNANO – Mancano poche ore all’esordio della Mezza Maratona che attraversa Veneto e Friuli Venezia Giulia. Domenica infatti debutterà l’Over Borders Half Marathon che si svilupperà su un suggestivo percorso da Lignano Sabbiadoro a Bibione.

Organizzata da una società trevigiana, il Running Team Conegliano, la Over Borders Half Marathon scatterà alle 9.15 dalla Terrazza Mare, a Lignano Sabbiadoro, per andare a concludersi in Piazza Fontana, nel cuore di Bibione, dopo un percorso di 21,097 km, la classica distanza della mezza maratona.

Al momento sono circa 950 gli iscritti, ma il numero non è definitivo. Gli ultimi pettorali saranno assegnati nella giornata di domani 29 giugno al Village dell’evento che sarà aperto dalle 10 alle 19 in Piazza Fontana.

La stella

Tra i tanti partecipanti ce ne sarà uno d’eccezione, il keniano Elisha Rotich, fuoriclasse di livello internazionale. Tra le altre, ha vinto l’edizione 2021 della Maratona di Parigi, una delle più importanti gare sulla distanza dei 42,195 km, conquistata in 2h04’21”, nono tempo al mondo nel 2021 e ancora oggi record della corsa.

Un palmarès che parla da solo con un record nella mezza di 1h00’42” stabilito a Lille nel 2019 e nella distanza regina ben sette volte in meno di 2h08’. Ha vinto la maratona di Eindhoven nel 2018, è giunto terzo ad Amsterdam e secondo a Seul nel 2019. Ma i suoi piazzamenti nelle maratone internazionali si sprecano. E lo scorso aprile, tornato al via della maratona parigina, è salito nuovamente sul podio, piazzandosi terzo in 2h06’54”.

Gli atleti azzurri

Nella gara maschile saranno al via due azzurri, Yassine Rachik (Fiamme Oro) e Abdoullah Bamoussa (Gp Livenza Sacile), che nel loro curriculum hanno anche la partecipazione olimpica. Rachik – 1h02’12” di record personale sulla mezza maratona – è stato bronzo individuale e oro a squadre nella maratona degli Europei di Berlino del 2018. L’anno successivo ha corso la maratona di Londra in 2h08’05”, tempo che ancora oggi lo colloca tra i migliori dieci maratoneti italiani di sempre, e nel 2021 ha partecipato, sulla distanza regina, all’Olimpiade di Tokyo.

Bamoussa – 1h05’10” di miglior prestazione sulla distanza – ha gareggiato nei 3000 siepi all’Olimpiade di Rio 2016 e nello stesso anno è stato finalista agli Europei di Amsterdam.

Non solo Rotich

Tra i favoriti alla vittoria della Over Borders Half Marathon non ci sarà solo Rotich, ma anche altri keniani di buon livello. Un paio hanno un record personale di poco superiore all’ora: sono Ishmael Chelanga Kalale (1h00’37”), che nel 2023 ha vinto la Maratonina di Udine e quest’anno è giunto quarto alla Padova Marathon in 2h10’31”, e Solomon Koech, che nel 2020 ha corso a Verona in 1h00’56”.

Completano il cast Rodgers Maiyo (1h01’56”), Benjamin Kiprop Serem (1h03’04”), tre volte vincitore della maratona di Amman, Abraham Ebenyo Ekwam (1h03’55”), Anthony Maina (1h04’12”) e Timoty Kimutai Kirui (1h05’55”), oltre all’esperto marocchino Hicham Boufars (1h02’55”).

Bottarelli sfida l’Africa

Nella prova femminile l’atleta più attesa è Sara Bottarelli, azzurra della corsa in montagna, specialità in cui è salita per cinque volte sul podio tra Mondiali ed Europei. Il suo palmarès vede gli ori a squadre conquistati nel 2016 nella rassegna iridata e in quella continentale.

Il Friuli l’ha applaudita lo scorso novembre, quando vinse la mezza maratona di Palmanova portando il record personale (in gara di categoria A) a 1h12’26”. Dovrà guardarsi soprattutto dall’etiope Asmerawork Bekele Wolkeba, che ha esperienza e un record personale simile al suo (1h12’10” nel 2022 a Vinovo).

RianimatorINcorsa

Tra i partecipanti ci sarà anche il BLS-RUN Team “…rianimatorINcorsa”, una squadra di podisti abilitati a svolgere manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce. Il team sarà composto da Erica Securo, Spartaco de Falviis, Chiara Rapretti, Alessio Nascimben, Aurelio La Grasta ed Elena Fabiani.

L’auspicio è che i componenti del BLS-RUN Team possano godersi la corsa come tutti gli altri atleti, senza dover mai intervenire per soccorrere qualcuno.

Un percorso unico

La Over Borders Half Marathon sarà caratterizzata da un percorso di grande suggestione che proporrà splendide vedute sulla Laguna di Marano e l’attraversamento della pineta di Bibione. Il passaggio tra Friuli e Veneto avverrà poco prima di metà gara, nel corso del nono chilometro, attraverso il ponte stradale di via Lignano.

L’Over Borders Half Marathon congiungerà idealmente anche due fari: quello che, sulla punta più a est di Lignano Sabbiadoro, segnala l’ingresso nella Laguna di Marano e quello che svetta a Bibione nell’area di pregio naturalistico compresa tra la zona del Lido dei Pini e la foce del Tagliamento. E proprio i due fari saranno raffigurati sulla medaglia che i finishers troveranno al traguardo.

Altra curiosità: l’Over Borders Half Marathon cambierà ogni anno direzione di marcia. Dopo l’edizione inaugurale, da Lignano Sabbiadoro a Bibione, nel 2025 si partirà in Veneto e si arriverà in Friuli.

Il regolamento della Over Borders Half Marathon, con tutti i dettagli organizzativi, è disponibile nel sito www.overbordershalfmarathon.it.

Photo Credits: Colombo/FIDAL