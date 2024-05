Delegazione di Fratelli d’Italia a Preganziol per sostenere la candidatura di Gianni Cestaro

Preganziol ha accolto questa mattina una folta delegazione di Fratelli d’Italia, giunta in città per sostenere la candidatura di Gianni Cestaro.

PREGANZIOL. Preganziol ha ospitato ieri un’importante delegazione di esponenti di Fratelli d’Italia, riuniti per sostenere la candidatura di Gianni Cestaro. L’evento si è svolto a “Casa Preganziol” e ha visto la partecipazione di figure di rilievo del partito, tra cui i Senatori Luca De Carlo e Raffaele Speranzon, gli Onorevoli Giovanni Donzelli e Marina Marchetto Aliprandi, la Candidata alle Elezioni Europee Silvia Bolla, il Consigliere Regionale Tommaso Razzolini, il Presidente della Provincia di Treviso Claudio Borgia, il Presidente del Circolo locale di FdI Massimiliano Spagnol e il Consigliere Comunale Raffaele Freda.

Numerosi sostenitori, provenienti da tutta la Marca trevigiana, hanno partecipato all’incontro, sottolineando l’interesse per il futuro del territorio preganziolese. Durante l’evento, sono state discusse le prospettive di sviluppo e le possibili sinergie con il Governo, mirate a promuovere il rilancio del Comune di Preganziol.

La presenza di numerosi esponenti di alto livello di Fratelli d’Italia evidenzia l’importanza attribuita alla candidatura di Gianni Cestaro, considerata centrale per il rilancio del Comune. La collaborazione tra le amministrazioni locali e il Governo è stata indicata come una chiave per la realizzazione di progetti concreti e di valore per la comunità.

L’evento ha rappresentato un momento significativo per la politica locale, mettendo in luce l’impegno di Fratelli d’Italia nel sostenere le istanze del territorio e promuovere uno sviluppo sostenibile e condiviso per Preganziol.