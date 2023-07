Delegazione Commissione Europea Trasporti in visita a Napoli e Ischia

Alcuni eurodeputati della commissione trasporti sono in visita a Napoli e Ischia per fare il punto sull’impatto delle inondazioni dello scorso anno sul settore turistico e per esplorare le vie per rendere più ecologica la mobilità.

Una delegazione di sette membri della commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) del Parlamento europeo, guidata dalla presidente Karima Delli (Verdi, FR), è attualmente in visita in Italia.

I deputati hanno iniziato la loro missione nel porto di Napoli per conoscere lo sviluppo di imbarcazioni a basse emissioni. Hanno incontrato le autorità locali e visitato la più antica ferrovia europea (Napoli-Portici) per discutere di soluzioni innovative per un trasporto più resiliente e sostenibile.

Da ieri la delegazione è a Ischia. Incontreranno le autorità locali per valutare l’impatto dell’alluvione del novembre 2022 sul settore turistico e la sua ripresa e discuteranno dello sviluppo del trasporto marittimo, inclusi i collegamenti da e per l’isola.

In vista della visita, Karima Delli (Verdi, FR) ha dichiarato: “Avremo l’opportunità di discutere e scoprire le migliori pratiche in materia di turismo sostenibile in un’area bellissima ma molto turistica, nonché di toccare i temi della multimodalità, soprattutto per quanto riguarda i collegamenti ferroviari, l’ecologizzazione della mobilità nelle piccole isole e la decarbonizzazione del trasporto marittimo“.

Delli è affiancata da altri sei eurodeputati: Magdalena Adamowicz (PPE, PL), Lucia Vuolo (PPE, IT), Isabel García Muñoz (S&D, ES), Josianne Cutajar (S&D, MT), Giuseppe Ferrandino (Renew, IT) e Annalisa Tardino (ID, IT).