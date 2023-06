Degustando Murano: un itinerario gastronomico stellato tra sapori e musica

Degustando Murano si è tenuto presso l’NH Collection Venezia Murano Villa il 13 giugno. Numerosi chef hanno presentato le loro specialità culinarie, accompagnate da selezioni di vini e soft drink. L’evento ha offerto un’esperienza sensoriale unica ai partecipanti, promuovendo il connubio tra sapori e ben vivere.

VENEZIA. Martedì 13 giugno, nella location dell’hotel NH Collection Venezia Murano Villa, si è tenuto un itinerario gastronomico dai sapori stellati.

L’evento Degustando si è confermato un format di grande successo, registrando un boom di presenze nella sua prima edizione a Venezia.

“È un grande orgoglio aver portato il format Degustando in una città unica al mondo come Venezia, in particolare nell’isola di Murano”, ha dichiarato Pier Rosito, CEO di To Be Event, storica agenzia di comunicazione torinese ideatrice del format.

L’evento celebra il connubio di sapori e di ben vivere, dove il pubblico ha la possibilità di scegliere cosa poter degustare tra le eccellenze culinarie proposte, di conoscere vis-à-vis e dialogare con lo chef mentre cucina il proprio piatto, declinandolo in stile tapas.

Presenti anche numerosi stand enogastronomici tra cui Coppini Arte Olearia, con una selezione dei suoi oli extravergini, Zaf Zaf Bibanesi, A Tavola, l’acqua e le bevande Lurisia.

Il tutto è stato accompagnato da un calice di buon vino, con il Piemonte e il Veneto come regioni protagoniste della serata. Si è trattato di un vero e proprio percorso sensoriale: partendo dalle colline del Monferrato con Bersano e da quelle dolci delle Langhe con l’Astemia Pentita, transitando dal Vesuvio con la cantina Sorrentino, fino ad arrivare ai vini di Serafini&Vidotto e ad un sorso di metodo classico di Terre di San Rocco.

Non solo buon cibo ma anche soft drink, dance e musica hanno fatto parte di questa nuova edizione. Gli ospiti hanno potuto degustare uno “speziato” Gin Venice e Gin Spritz, autoctoni veneziani, abbinati ad una riduzione di pesce crudo di Adriano Nai. La serata è stata animata dalla musica del deejay set firmato Samuel, frontman del gruppo musicale piemontese dei Subsonica.

“Siamo onorati di aver ospitato in una cornice unica e suggestiva come l’NH Collection Venezia Murano Villa l’esclusiva tappa veneziana di Degustando, che anche in questa occasione ha riscosso un grande successo di pubblico e di eccellenze gastronomiche del territorio“, ha esordito Stefano Botteon, direttore dell’NH Collection Venezia Murano Villa.

L’organizzazione ringrazia lo sponsor della serata Moto Morini.

Gli chef presenti all’evento e i piatti degustati sono stati:

Walter Ferretto * di Cascinale Nuovo (Asti), con Riso Acquerello con Zafferano e Galletto speziato;

