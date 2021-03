Decoro urbano: limitato l’orario di apertura del locale con i distributori automatici in via Carducci a Mestre

Saranno in funzione solo in fascia oraria diurna, dalle 8 alle 17, per il periodo di un mese, i distributori automatici di bevande e alimenti che si trovano in via Carducci, a Mestre. Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal sindaco Luigi Brugnaro e pubblicata nella giornata di oggi, mercoledì 3 marzo 2021. Il provvedimento, si spiega, si rende necessario per tutelare il decoro e la sicurezza urbana ed arriva a seguito di diverse segnalazioni raccolte nelle scorse settimane dalla Polizia locale.

“Il locale dove sono istallati i distributori automatici – si legge nel testo dell’ordinanza – è individuato quale punto di ritrovo stabile di sbandati e soggetti senza fissa dimora anche colti in stato di manifesta ubriachezza e destinatari di Ordini di allontanamento e di comportamenti illeciti”. La Polizia locale esprime inoltre preoccupazione per la frequentazione “soprattutto in orario tardo-pomeridiano/serale, da parte dei numerosi fruitori del servizio offerto dalla vicinissima sede della mensa Ca’ Letizia”.

Pertanto, si ritiene necessario introdurre la limitazione dell’orario di apertura del locale “in modo che questo – si spiega – non costituisca polo di attrazione atto a favorire il diffondersi di tutti i descritti fenomeni di degrado ed allarme sociale nella zona con conseguente compromissione della qualità della vita delle persone residenti e delle comuni regole di vita civile”.

