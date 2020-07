Debutta domani il Festival dell’Arte Magica a Treviso

Domani, giovedì 23 luglio, debutta il Festival dell’Arte Magica con le visite magico-esperienziali al Museo Santa Caterina, dopo l’enorme successo dello scorso anno: 12 visite-evento attraverso le opere più significative della Pinacoteca permetteranno ai visitatori di vivere in modo innovativo e unico per raccontare l’arte sotto la “lente della magia e della felicità”.

I tour gratuiti, in quattro turni prenotabili alle ore 18.00 – 19.00 – 20.00 – 21.00, saranno condotti da Walter Rolfo, Direttore Artistico dell’evento. Autore, conduttore e produttore televisivo per Rai, Mediaset e Sky, Fondatore e Presidente di Masters of Magic, è esperto di processi percettivi legati alla ricerca della felicità.

