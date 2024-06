Davide Bortolato, un futuro di sicurezza per Mogliano Veneto

In questo video, il candidato sindaco di Mogliano Veneto (TV) Davide Bortolato sintetizza parte del suo programma elettorale in tema di sicurezza, con un impegno deciso a rendere la città più sicura per tutti i cittadini

MOGLIANO VENETO (TV) – Davide Bortolato, per la sua ricandidatura a sindaco della Città, annuncia il completamento del Grande Piano di Telecamerizzazione, che oggi copre già l’80% del territorio comunale. Entro il 2026, Mogliano Veneto sarà dotata di una moderna Cittadella della Sicurezza, che ospiterà la nuova sede della Polizia Locale Intercomunale e della Protezione Civile, fornendo agli operatori spazi adeguati per svolgere al meglio il loro lavoro.

Per potenziare la sicurezza durante le ore serali, Bortolato prevede di incrementare il numero degli agenti in servizio e di dotarli di strumentazioni moderne, migliorando così le capacità operative delle pattuglie. Inoltre, è in programma la promozione della realizzazione di una nuova Tenenza dei Carabinieri, per un controllo ancora più efficace del territorio.

Con queste iniziative, Davide Bortolato promette di trasformare Mogliano Veneto in una città sempre più sicura, rispondendo alle esigenze di protezione e tranquillità della comunità.

Per approfondire le proposte ambientali promosse da Davide Bortolato e la sua squadra, si rimanda al sito davidebortolatosindaco.it.

P.E.