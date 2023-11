Davide Bortolato si ricandida a Sindaco di Mogliano Veneto

MOGLIANO VENETO – “Ho l’onore di governare la Città di Mogliano Veneto da quattro anni e mezzo, con una squadra unita, coesa, preparata, con cui abbiamo realizzato tanti progetti. Tanti sono in itinere, tanti altri in programma ed è per questo che oggi annuncio la mia candidatura a Sindaco per le prossime elezioni amministrative del 2024” ha esordito così ieri mattina, il Sindaco in carica Davide Bortolato, annunciando ufficialmente la ferma volontà a continuare ad amministrare la fiorente Città di Mogliano Veneto, presentandosi alle elezioni amministrative del 2024.

L’annuncio è stato fatto durante la conferenza stampa tenutasi nella Sala Consiglio del palazzo municipale, alla presenza di numerosi cittadini ed esponenti politici del centrodestra, tra cui gli Onorevoli Dimitri Coin e Alberto Stefani, il coordinatore provinciale per Fratelli d’Italia Giuseppe Montuori, il rappresentante di Coraggio Italia Raffaele Baratto e l’assessore veneziano alle politiche educative Laura Besio, oltre alla vice coordinatrice regionale di Noi Moderati Chiara di Giusto.

Nonostante i due anni di fermo per Covid, tanti sono i risultati raggiunti dall’attività amministrativa sotto la guida di Bortolato, come egli ha evidenziato. Tra i più importanti, la risoluzione del mutuo derivato ereditato nel 2019, che ha portato a una riduzione del debito comunale del 43%. Tante anche le strade comunali messe in sicurezza, 5 i km di pista ciclabile realizzati in Città, 11 milioni l’equivalente delle opere pubbliche già completate. Bortolato ha anche sottolineato l’impegno per l’ambiente, con l’incremento di 30mila metri quadrati di nuovi parchi e spazi verdi in Città e la conquista del titolo di Comune Plastic Free, un risultato virtuoso che annovera Mogliano Veneto nella rosa dei tre migliori Comuni d’Italia.

Lo sport è stato un altro punto focale, con la candidatura di Mogliano Veneto a Città Europea dello Sport e l’investimento di ben 738mila euro, dal 2019 ad oggi, a favore delle attività sportive presenti in Città. Investimenti cospicui sono stati fatti anche in tema di sicurezza, grazie all’installazione di ben 110 strumenti (tra telecamere e fototrappole) preposti alla video-sorveglianza del territorio.

Mogliano Veneto, secondo le parole del Sindaco Bortolato, è “una Città che è tornata a vivere“, un polo attrattivo che mira a migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini. Questo grazie anche ai 7,1 milioni di euro intercettati tramite fondi PNRR: una cifra importante, investita in numerosi progetti, alcuni già realizzati, alcuni altri per ora solo avviati.

Il futuro lascerà spazio ad altrettanti importanti e ambiziosi progetti, solo per citarne alcuni: la sistemazione della biblioteca, la costruzione della nuova piscina, il potenziamento del traporto pubblico locale e la realizzazione della Cittadella della Sicurezza, con nuova sede della Polizia Locale e della Protezione Civile.

“Abbiamo migliorato il benessere sociale della Città e dei nostri cittadini e ci mettiamo a loro disposizione per continuare a farlo” ha chiosato Bortolato, che a giugno 2024 dovrà vedersela sicuramente con Giacomo Nilandi, che ha da poco vinto le primarie del PD.